地方萬花筒》影／畢業路跑成年禮　北斗家商高三轉大人

轉大人！要畢業就得先跑過這一關！國立北斗家商16日下午舉辦2018高三路跑成年禮活動，457位高三應屆畢業生參加，挑戰成年禮路跑五公里，作為自己的畢業資格賽，餐三1饒宜軒跑了19分46秒拿下男生組第一名，綜三3 陳琦諠以25分25秒在女生組稱后，北斗家商校長陳沛郎說，人生就像路跑，不要怕有挫折，今年的路跑主題是「超越」。

綜三3 陳琦諠在抵達終點時大聲呼喊，我拿到畢業資格賽；北斗家商舉辦畢業路跑活動，高三學生共457人（男生114人，女生343人），都全數參加，不分男女都要在1小時內跑完5公里，所有挑戰者出發前都信心滿滿，也都全部達成目標。



▲國立北斗家商辦理高三畢業路跑成年禮活動，挑戰成年禮路跑5公里，作為自己的畢業禮物，校方將路跑主題訂為「超越」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

主持鳴槍起跑的陳沛郎說，該校傳統就是高三學生要通過「畢業路跑」，不論男女學生都要跑操場五公里，男生以50分鐘為合格，女學生則是以1小時為限，在儀隊夾道加油下起跑，學生由學校校門口起跑，沿著學府路、中山路、東螺溪北岸等路段折返至學校，全程約5公里，所有高三挑戰者出發前都信心滿滿。



▲國立北斗家商辦理高三畢業路跑成年禮活動，挑戰成年禮路跑5公里，作為自己的畢業禮物，校方將路跑主題訂為「超越」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

餐三1 許仕承表示，因為知道有畢業路跑成年禮，體育課都會加強體能，要跑出青春與活力，超越自我極限，跑了20分44秒在男生組獲取第二名，綜三3 陳冠佑以10秒之差，得到第三名。



▲國立北斗家商辦理高三畢業路跑成年禮活動，挑戰成年禮路跑5公里，作為自己的畢業禮物，校方將路跑主題訂為「超越」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

餐三1 高羽瑩說，學校希望藉由這樣的路跑活動，當作學生的成年禮，平時能儲備良好的體適能，養成學生規律運動的好習慣，才有體力迎接大考。美三1 陳佩均說，藉著路跑活動，讓學生體驗到在人生的路上遇到各種困難，不要怕挫折，堅持不懈，超越自我設限，就可以克服一切困難。



▲國立北斗家商辦理高三畢業路跑成年禮活動，挑戰成年禮路跑5公里，作為自己的畢業禮物，校方將路跑主題訂為「超越」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

陳沛郎說，成年是一種約定，鼓勵年輕人寫下自己人生中想要實現的夢想，並努力實現。只要敢於冒險，就是「青春無敵」，要不斷往前衝，期許學生能從路跑過程中，學到不同的經驗，在未來人生的道路上，不怕挫折，超越極限，讓自己的夢想有實現的一天。