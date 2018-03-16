影／電價漲1055萬戶不受影響　經部：對物價影響輕微

經濟部今日下午2點召開2018年第1次電價費率審議委員會，審議公用售電業電價費率，會中依據電價計算公式及調整機制，針對公用售電業各項成本資料及利潤的合理值，進行討論與確認，傍晚5點決議結果出爐，考量到燃料價格上漲因素，審議會決議這次電價平均漲幅為3%，將由一度2.5488元，調漲為每度2.6253元。

4月起電價確定要調漲了！電價審議委員會今（16）日下午召開委員會，傍晚拍板定案，電價確定調漲，平均漲幅約3%。不過，經濟部能源局局長林全能表示，對消費者物價指數CPI的影響應屬輕微。

林全能表示，這次會議共有16名委員，除了身為主席的他沒有參與投票之外，剩餘15名委員當中，有11人贊成、4人反對此方案，通過這次的電價費率審議。

不過，經濟部強調，3%是為平均調幅，基於照顧民生、穩定物價，以及節約能源等原則，住宅用電500度以下不調整，將約有85%用戶所需繳交電費與之前一樣，小商家用電1,500度以下不調整，將約有82%用戶所需繳交電費與之前一樣。依行政院主計總處分析，電價調漲3%，對消費者物價指數CPI的影響約增加0.08%，影響應屬輕微。

根據台電提供的資料顯示，500度以下住宅用電有1,055萬戶，占比84.72%；小商店1,500度以下的有74萬戶，占比81.59％。