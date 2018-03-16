300粉迎接GLAY　遵守「阿妹條款」學台語：母湯跳

日本搖滾天團今（16）日下午5點半抵台，將為明天在台北小巨蛋的演唱會做準備，現場近300位歌迷接機，一見到四位成員走進入境大廳，尖叫聲此起彼落，讓TERU、TAKURO、HISASHI、JIRO開心的停下來跟大家揮手，並撥出時間接受媒體訪問。

GLAY去年曾在金曲獎上擔任嘉賓，當時也是他們首次踏上小巨蛋舞台，對於這次能以演唱會方式攻蛋，主唱TERU坦言，能夠在小巨蛋舉辦單獨演唱會很幸福，也因為睽違五年再以專場模式登台演出，特地跟深交多年的五月天提出合唱邀約，想說機會難得，兩團也有合作曲〈Dancin' Dancin’〉，合作機會就此誕生。