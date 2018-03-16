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娛樂

300粉迎接GLAY　遵守「阿妹條款」學台語：母湯跳

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/16 18:34
▲日本搖滾天團GLAY抵台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）
▲日本搖滾天團GLAY抵台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

日本搖滾天團今（16）日下午5點半抵台，將為明天在台北小巨蛋的演唱會做準備，現場近300位歌迷接機，一見到四位成員走進入境大廳，尖叫聲此起彼落，讓TERU、TAKURO、HISASHI、JIRO開心的停下來跟大家揮手，並撥出時間接受媒體訪問。

GLAY去年曾在金曲獎上擔任嘉賓，當時也是他們首次踏上小巨蛋舞台，對於這次能以演唱會方式攻蛋，主唱TERU坦言，能夠在小巨蛋舉辦單獨演唱會很幸福，也因為睽違五年再以專場模式登台演出，特地跟深交多年的五月天提出合唱邀約，想說機會難得，兩團也有合作曲〈Dancin' Dancin’〉，合作機會就此誕生。


▲日本搖滾天團GLAY抵台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

GLAY主唱TERU日前也在Twitter發文，要大家教他中文，台灣媒體今也特地教他說台語：「母湯跳！」TERU跟著念，卻不懂意思，翻譯就解釋，因為台北小巨蛋有「阿妹條款」，凡震動超過63分貝，一首歌將被開罰新台幣10萬元，所以無法激烈跳動，聽完解釋後四位成員才恍然大悟，TERU也猛記「母湯跳」一詞，模樣相當逗趣。


▲日本搖滾天團GLAY抵台，大批歌迷前來接機。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

關鍵字glay阿妹條款五月天
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