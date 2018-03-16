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中央社

彰化影展大使莊凱勛 隨陳文彬返鄉還願

中央社2018/03/16 18:26
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）演員莊凱勛擔任彰化獨立電影節大使，他的出道作品由現任彰化縣文化局長陳文彬執導，兩人相隔13年今天再正式聚首，並回到當年拍片上香的鹿港玉渠宮還願，別具意義。

彰化獨立電影節3月到4月中旬在文化局演講廳、彰化戲院等地播放超過25部精采作品，彰化縣政府文化局今天邀影展代言人莊凱勛到鹿港玉渠宮上香祈福，陳文彬代表彰化縣長魏明谷出席，兩人相隔13年再聚首，莊凱勛已從青澀大學生成為金鐘影帝。

陳文彬回憶說，莊凱勛當年還是大學生，出道作品公視人生劇展「奔馳的縱貫線」就是由他執導，當年帶著莊凱勛到鹿港玉渠宮上香，祈求演藝事業順利，兩人今天共同來還願，感謝田都元帥讓莊凱勛從「彰化囡仔」成為第50屆金鐘獎迷你劇集/電視電影影帝。

陳文彬表示，莊凱勛出身彰化普通家庭，某次打工機會接觸舞台劇，啟發對戲劇熱愛，並立下成為演員夢想，出道至今秉持莫忘初衷信念，如今回到家鄉擔任影展大使，首場記者會選在鹿港玉渠宮，頗具意義。

陳文彬表示，彰化獨立電影節安排10場校園座談，26日邀請莊凱勛到中州科技大學擔任講座嘉賓，以「從地方到國際-彰化子弟拿下金鐘影帝之路」為主題，與學生分享心路歷程，並以彰化子弟身分，推廣在地文化產業。

根據文化局資料，影展活動分為五大單元，其中，「聚焦影展大使：莊凱勛」播放目擊者、菜鳥、候鳥來的季節、回家路上、出遊、伊菲基妮亞之夜共6部莊凱勛作品，其他四大單元為「台味覺醒」、「台灣觀點」、「短片、電視電影觀摩」、「敬！電影美好年代」，播放近年精選台灣電影、紀錄片、電視電影、短片選集及回味經典電影。（編輯：張銘坤）1070316

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