彰化影展大使莊凱勛 隨陳文彬返鄉還願

（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）演員莊凱勛擔任彰化獨立電影節大使，他的出道作品由現任彰化縣文化局長陳文彬執導，兩人相隔13年今天再正式聚首，並回到當年拍片上香的鹿港玉渠宮還願，別具意義。

彰化獨立電影節3月到4月中旬在文化局演講廳、彰化戲院等地播放超過25部精采作品，彰化縣政府文化局今天邀影展代言人莊凱勛到鹿港玉渠宮上香祈福，陳文彬代表彰化縣長魏明谷出席，兩人相隔13年再聚首，莊凱勛已從青澀大學生成為金鐘影帝。

陳文彬回憶說，莊凱勛當年還是大學生，出道作品公視人生劇展「奔馳的縱貫線」就是由他執導，當年帶著莊凱勛到鹿港玉渠宮上香，祈求演藝事業順利，兩人今天共同來還願，感謝田都元帥讓莊凱勛從「彰化囡仔」成為第50屆金鐘獎迷你劇集/電視電影影帝。