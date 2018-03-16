NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈國片超爭氣　人氣強壓《屍速列車》滑雪滑草展開培訓　瞄準北京冬奧理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

台股週線2連紅 市值重回33兆

中央社2018/03/16 18:33
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北16日電）台股週線收出2連紅，根據台灣證券交易所統計，截至3月16日止，全體上市公司市值新台幣33兆678.14億元，較3月9日增加4859.38億元，增幅約1.49%。

證交所表示，本週加權股價指數上漲162.88點，漲幅約1.50%，台灣50指數上漲117.69點，漲幅約1.43%，寶島股價指數上漲198.25點，漲幅約1.58%。

產業別指數以生技醫療類指數上漲3.62%漲幅最大，汽車類指數下跌1.51%跌幅最大，未含金融類指數上漲132.17點，漲幅約1.43%，未含電子類指數上漲238.61點，漲幅約1.65%，未含金融電子類指數上漲187.80點，漲幅約1.52%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額6749.15億元，全體上市股票成交金額6241.39億元，股票成交量週轉率1.79%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類1588億元、占25.44%，電子零組件類852.79億元、占13.66%，光電類675.85億元、占10.83%。

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類5.30%、資訊服務類3.86%、電腦及週邊設備類3.51%。

證交所表示，累計今年年初開盤至今共47個交易日，集中市場總成交金額6兆4335.09億元，市場日平均成交金額1368.83億元，股票成交量週轉率18.41%，股票日平均成交量週轉率0.39%。（編輯：林沂鋒）1070316

胖子注意 泰航夢幻客機商務...大專棒球聯賽 康寧稻江升級...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan