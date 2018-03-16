台股週線2連紅 市值重回33兆

（中央社記者田裕斌台北16日電）台股週線收出2連紅，根據台灣證券交易所統計，截至3月16日止，全體上市公司市值新台幣33兆678.14億元，較3月9日增加4859.38億元，增幅約1.49%。

證交所表示，本週加權股價指數上漲162.88點，漲幅約1.50%，台灣50指數上漲117.69點，漲幅約1.43%，寶島股價指數上漲198.25點，漲幅約1.58%。

產業別指數以生技醫療類指數上漲3.62%漲幅最大，汽車類指數下跌1.51%跌幅最大，未含金融類指數上漲132.17點，漲幅約1.43%，未含電子類指數上漲238.61點，漲幅約1.65%，未含金融電子類指數上漲187.80點，漲幅約1.52%。