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中央社

屏東洋蔥盛產 農糧署推動外銷

中央社2018/03/16 18:39
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東洋蔥今年的生產面積比去年多了100公頃，一袋15公斤大球比去年便宜約新台幣50至80元，為防今年屏東洋蔥滯銷，農糧署推動洋蔥外銷，首發外銷日本洋蔥今天上路。

今年全國洋蔥面積1300公頃，屏東恆春半島630公頃占了近半，主要生產鄉鎮為恆春鎮、車城鄉及枋山鄉，恆春半島由於有落山風的吹拂，洋蔥美味受台灣民眾肯定。

行政院農業委員會農糧署南區分署長姚志旺表示，受到氣候影響，去年恆春半島洋蔥種植面積500多公頃，洋蔥價格不錯，一袋15公斤大球的產地收購價約230至250元，農民於是擴大面積種植，今年種植面積比去年多了約100公頃。

姚志旺說，3至5月是恆春半島洋蔥的採收期，目前中部洋蔥還沒採收完，再加上今年恆春半島洋蔥增產，洋蔥價格因此受到擠壓，一袋15公斤大球收購價約150元。

由於恆春半島的洋蔥風味受到日本人青睞，每年都會外銷到日本，為了防止恆春半島的洋蔥滯銷，農糧署輔導農民團體推動外銷，姚志旺表示，今年目標預計外銷日本1400公噸，首發外銷日本沖繩的洋蔥今天裝櫃上路，由恆春大和蔬果生產合作社主導，未來將以每週1至2櫃（每櫃20公噸）持續外銷日本到產季結束。

姚志旺表示，除了持續推動外銷，產地農會也推動直送至全國各農會及機關團體，每袋15公斤裝大球、中球價格分別為200元及180元，讓各縣市民眾都可以買得到恆春半島的洋蔥。（編輯：黃于）1070316

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