大專棒球聯賽 康寧稻江升級公開一級

（中央社記者謝靜雯台北16日電）全國大專棒球聯賽（公開二級）賽程今天結束，康寧大學以10比9擊敗嘉南藥理大學，稻江學院以5比4擊敗中信學院，分別拿下1、2名，下個學年度升級公開一級，這也是稻江首度升級。

106學年度大專棒球聯賽（公開二級）賽程今天結束，根據規定，在公開二級拿下1、2名的球隊，下個學年度可升級打公開一級比賽。賽前康寧大學積分4分、成績最佳，稻江學院和嘉南藥理大學積分皆為3分。

康寧大學與嘉藥大學交手，康寧大學2局打完1比5落後，3局開始追分，靠著接連5支安打、對手送上1次守備失誤，單局攻下4分、扳平比數。4局再靠著接連3支安打、犧牲觸擊多拿2分，超前比數；5局靠著安打、暴投、保送，多添1分保險分。