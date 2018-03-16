NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈國片超爭氣　人氣強壓《屍速列車》滑雪滑草展開培訓　瞄準北京冬奧理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

大專棒球聯賽 康寧稻江升級公開一級

中央社2018/03/16 18:39
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者謝靜雯台北16日電）全國大專棒球聯賽（公開二級）賽程今天結束，康寧大學以10比9擊敗嘉南藥理大學，稻江學院以5比4擊敗中信學院，分別拿下1、2名，下個學年度升級公開一級，這也是稻江首度升級。

106學年度大專棒球聯賽（公開二級）賽程今天結束，根據規定，在公開二級拿下1、2名的球隊，下個學年度可升級打公開一級比賽。賽前康寧大學積分4分、成績最佳，稻江學院和嘉南藥理大學積分皆為3分。

康寧大學與嘉藥大學交手，康寧大學2局打完1比5落後，3局開始追分，靠著接連5支安打、對手送上1次守備失誤，單局攻下4分、扳平比數。4局再靠著接連3支安打、犧牲觸擊多拿2分，超前比數；5局靠著安打、暴投、保送，多添1分保險分。

8局打完康寧8比5領先，9局上半多拿2分，嘉藥3到8局打線沒有發揮，9局最後反攻機會，靠著接連安打、失誤，一口氣追回4分，但最後沒能翻轉戰局、吞下敗仗。

稻江學院與中信學院比賽也打得精彩，稻江首局先拿1分，中信下半局靠著觸身球保送、接連安打、暴投、高飛犧牲打，單局攻下4分。不過，稻江在第4局靠著接連安打、對手守備出狀況，一舉攻下4分奠定勝基。

賽後比較積分，康寧排名第1、稻江名列第2，下個學年度兩隊都將升級打公開一級比賽，這是康寧繼105學年度後再度升級，稻江則是隊史首度升級打公開一級比賽。（編輯：黃瑞弘）1070316

台股週線2連紅 市值重回33兆其祥去年EPS1.26元 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan