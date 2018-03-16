影／獨立電影節影展大使莊凱勛　鹿港玉渠宮還願

「2018彰化獨立電影節」已於3月熱鬧登場，並於16日上午在鹿港玉渠宮辦理影展大使記者會，彰化縣文化局長陳文彬與金鐘影帝莊凱勛連袂出席，意義不凡。莊凱勛在彰化長大，其出道作品就是由陳文彬執導，相隔13年再聚首，青澀大學生已成為金鐘影帝，特地回到家鄉擔任「彰化獨立電影節影展大使」，為彰化縣影視音產業盡一份心力。

莊凱勛出道至今，一路秉持的信念就是莫忘初衷，如今回到家鄉接下影展大使重任，首場記者會選在鹿港玉渠宮，頗具意義。莊凱勛出身彰化農工家庭，在某次打工機會中接觸到舞台劇，啟發對戲劇的熱愛，並立定成為演員的夢想。



▲金鐘影帝莊凱勛擔任影展大使，彰化縣文化局長陳文彬與莊凱勛兩人到鹿港玉渠宮還願。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

話說當年還只是個大學生的莊凱勛，獲得與陳文彬導演合作的機會，他的出道作品公視人生劇展「奔馳的縱貫線」就是由陳文彬執導。當年，陳文彬就曾帶著莊凱勛到鹿港玉渠宮拜拜，祈求演藝事業順利，現在兩人一同來還願並感謝田都元帥加持，讓莊凱勛從彰化囡仔成為現在的金鐘影帝。



▲金鐘影帝莊凱勛擔任影展大使，彰化縣文化局長陳文彬與莊凱勛兩人到鹿港玉渠宮還願。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

本次「2018彰化獨立電影節」系列活動~在地校園影像巡迴講座，其中26日將在中州科技大學邀請第50屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎的莊凱勛擔任講座嘉賓，以「從地方到國際-彰化子弟拿下金鐘影帝之路」為主題與莘莘學子分享心路歷程，並以彰化子弟的身分推廣彰化在地文化產業之概念。



▲金鐘影帝莊凱勛擔任影展大使，彰化縣文化局長陳文彬與莊凱勛兩人到鹿港玉渠宮還願。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

影展活動分為五大單元，其中，「聚焦影展大使：莊凱勛」將播放6部莊凱勛曾入圍金馬、金鐘、台北電影節等各大影展的作品，包含《目擊者》、《菜鳥》、《候鳥來的季節》、《回家路上》、《出遊》、《伊菲基妮亞之夜》等，讓在地民眾可再次回味金鐘影帝的精采演技！



▲金鐘影帝莊凱勛擔任影展大使，彰化縣文化局長陳文彬與莊凱勛兩人到鹿港玉渠宮還願。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

另外四個單元包含「台味覺醒」、「台灣觀點」、「短片、電視電影觀摩」與「敬！電影美好年代」，將分別播放近年的精選台灣電影、台灣優質記錄片、電視電影與短片選集和回味經典電影等，超過20部精采作品將在3月至4月中旬期間，於文化局演講廳、鹿港龍山寺、南北館音樂戲曲館、彰化大戲院等處播放。