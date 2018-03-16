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財經

漢來美食獲利創高　去年EPS達7.47元

記者許家禎／台北報導2018/03/16 18:59
▲漢來美食2017年合併營收接近33.5億元，年增率5.6%，稅後淨利2.65億元，淨利年增率則為8.31%，EPS達7.47元，創歷史新高。（圖／記者許家禎攝，2017.8.23）
▲漢來美食2017年合併營收接近33.5億元，年增率5.6%，稅後淨利2.65億元，淨利年增率則為8.31%，EPS達7.47元，創歷史新高。（圖／記者許家禎攝，2017.8.23）

餐飲南霸天漢來美食去（2017）年合併營收接近33.5億元，年增率5.6%，稅後淨利2.65億元，淨利年增率則為8.31%，EPS達7.47元，創歷史新高。王品年營收減1.81%，但體質改善，獲利不減反增，EPS達6.01元，創近3年新高。至於瓦城，去年營收站上41億大關，年增6.57%，淨利達3.28億元，年增7.51%，EPS達14.12元。

2017年第4季漢來美食在台中、台南陸續開出漢來上海湯包、漢來軒粵菜、漢來蔬食及名人坊等共4個品牌5家分店，為集團營運再添柴火，EPS達7.47元，較前一年度的7.3元成長了0.17元。

今（2018）年第1季雖然國內整體經濟景氣未見好轉，但依然穩健攀頂，在展店及節慶商機等動能挹注下，今年1到2月累計營收7.01億元又創新高，較前一年同期6.64億元成長0.37億元，年增5.59%。漢來美食指出，漢來海港餐廳吸客力強大，台北兩店自開幕以來仍是一位難求，因此，除了泰國的合資案之外，全新概念的第三代漢來海港已在蘊釀中，預料將會再掀起一波buffet熱潮。

至於王品，去年合併營收達158.07億元、年減1.81%，但體質改善，獲利不減反增，稅後純益達4.62億元、年增43.1%，EPS達6.01元，創近3年新高。而2月自結合併營收15.22億元、年增約8%。王品有沐越、青花驕新品牌入列，大陸也有三哇造面、舞漁，增添營運動能。展望今年，台灣將以乍牛、莆田、石二鍋等品牌作為展店主力，大陸則依多品牌、小規模鎖定城市為主。

瓦城也繳出不錯成績單，2017年再次刷寫「營收、毛利、營業淨利、稅後純益、每股純益、來客人次」皆連續5年創歷史新高紀錄。不僅集團全年營收一舉站上41億大關，年增6.57%，淨利達3.28億元，年增7.51%，EPS達14.12元。

展望2018年，瓦城將於聚焦「多品牌、多市場」雙軌並行，正式啟動「3-3-6-8」計畫，也就是目標3年內，前進第3個市場（美國），新開6個品牌，還有80家店，並將於今年推出集團第7個及第8個全新自主研發的新品牌，與擬達22家新開店。

 

關鍵字漢來美食王品瓦城
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