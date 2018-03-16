NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈國片超爭氣　人氣強壓《屍速列車》滑雪滑草展開培訓　瞄準北京冬奧理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

其祥去年EPS1.26元 擬配發0.5元現金股利

中央社2018/03/16 18:49
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北16日電）其祥2017年全年合併營收新台幣24.8億元，稅後淨利4633萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.26元。董事會通過2017年度盈餘將配發0.5元現金股利。

其祥表示，2017全年營收小幅成長，但獲利未見成長，主要是馬國市場持續擴大，訂單雖增加，新廠產能尚未開出，故需外購肉雞以支應，毛利率降至為18%致使成本墊高影響獲利。

2017年銷售地區占比，新加坡地區約5成、馬來西亞地區約5成。產品銷售組合占比分別為，生鮮雞39%、活雞批售49%、雛雞2%、其他10%。

其祥表示，2017年第4季為獲利的谷底，預期2018年下半年起，新廠產能陸續開出，可逐步恢復原有獲利水準，預計第2季營運可望重返成長軌道，待新廠陸續調校完成，下半年起將邁入營運成長期，預期2019年產能全開則獲利率可望大幅提升。

其祥指出，為支應星、馬兩國市場未來成長需求，2015年底起共計斥資新台幣7.65億元陸續投資興建南馬肉雞新農場及新加坡肉品加工處理廠。南馬肉雞新農場三期工程已全部完工並開始投產也進行產線調校，估計第2季起可逐步降低對外採購量，有效降低成本，第3季起也陸續挹注營收。

星國肉品加工處理廠部分，目前正建置第一階段的二次加工生產區，在第2季即可完成相關設備安裝、試車後， 第3季可完工加入營運，投產後將大幅提升產能並降低成本。（編輯：李信寬）1070316

屏東洋蔥盛產 農糧署推動外銷男子駕車高速落海 遺書表達願器

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan