其祥去年EPS1.26元 擬配發0.5元現金股利

其祥表示，2017全年營收小幅成長，但獲利未見成長，主要是馬國市場持續擴大，訂單雖增加，新廠產能尚未開出，故需外購肉雞以支應，毛利率降至為18%致使成本墊高影響獲利。

其祥表示，2017年第4季為獲利的谷底，預期2018年下半年起，新廠產能陸續開出，可逐步恢復原有獲利水準，預計第2季營運可望重返成長軌道，待新廠陸續調校完成，下半年起將邁入營運成長期，預期2019年產能全開則獲利率可望大幅提升。

其祥指出，為支應星、馬兩國市場未來成長需求，2015年底起共計斥資新台幣7.65億元陸續投資興建南馬肉雞新農場及新加坡肉品加工處理廠。南馬肉雞新農場三期工程已全部完工並開始投產也進行產線調校，估計第2季起可逐步降低對外採購量，有效降低成本，第3季起也陸續挹注營收。

星國肉品加工處理廠部分，目前正建置第一階段的二次加工生產區，在第2季即可完成相關設備安裝、試車後， 第3季可完工加入營運，投產後將大幅提升產能並降低成本。（編輯：李信寬）1070316