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娛樂

M型人最推驚悚片　這部國片超爭氣好評壓過《屍速列車》

文／網路溫度計2018/03/16 19:08
▲《目擊者》的快節奏和魔鬼細節，會讓你想跟著電影一起推理下去。（劇照，2017.03.23）
▲《目擊者》的快節奏和魔鬼細節，會讓你想跟著電影一起推理下去。（劇照，2017.03.23）

文／R夫人

雖然日常生活漲不停的物價已經很嚇人了，連衛生紙都能造成台灣民間暴動，但還是有不少人很「自虐」，三不五時就來部驚悚片鍛鍊心臟，讓自己越挫越勇，繼續面對這動盪的世界。
不過驚悚片推陳出新，其中亂嚇一通、滿佈地雷的真不少，到底怎麼選才能提神又試膽呢？哼哼…還不簡單，看網路溫度計就知道啦！這回咱們特別利用大數據科技，針對2017年09月17日至2018年03月15日網友在臉書討論度，與各大新聞媒體、討論區的留言進行分析，為各位觀眾整理出「百大口碑」驚悚片排行，讓勇者無懼的你挑戰膽子極限，體驗驚嚇指數爆表的威力！


▲百大口碑「驚悚片」網路聲量排行1到4名。（圖／網路溫度計提供 , 2018.03.16）

封神韓片，屌打好萊塢-《屍速列車》｜網路聲量15897
果然～說到驚悚片之尊，穩坐網路聲量排行第一的，正是2016年在台上映，無人不知、無人不曉的韓國神片《屍速列車》！因為它不僅有鬼怪男神「孔劉」加持，劇情還相當扣人心弦，完美又完整的結合驚悚、淚水、親情、鬥智、生存及人性六大元素。加上喪屍團從造型到肢體語言都不馬乎，所以電影從頭到尾不冷場，看過的人直呼過癮。
也因為這樣，數字會說話，《屍速列車》成功跳脫玩不完的殭屍梗框架，在台締造3.4億的票房佳績，贏得一面倒好評，同時奠定孔劉在演藝圈等於收視保證、票房靈藥的地位。
更狂的是，仔細觀察網路聲量排行你會發現，前十名中僅《屍速列車》來自韓國，其他部不是洋片就是國片。看來咱們能確定一件事，那就是韓片不鳴則已，一鳴驚人啊！光這部2年前上映的電影就蟬聯好幾季冠軍寶座，打趴無數好萊塢全新力作，顯見其深植人心的程度之高！


▲孔劉與鄭有美曾合作《屍速列車》。（圖／翻攝自鄭有美IG，2018.01.09）

傳奇經典，難以超越-《奪魂鋸》系列｜網路聲量12320
接下來緊跟在後的亞軍選手也讓人不意外，它就是14年來不朽的傳奇，嚇死人不償命的驚悚系列電影《奪魂鋸》！2004年上映首部曲的它，透過片中造型詭異的小丑人偶，不斷以人性陷阱、讓人光看就想死的刑具，懲罰兇手口中的「罪人」，挑戰他們心靈與肉體的極限，為自己曾犯的罪付出恐怖代價。
因此，《奪魂鋸》系列顛覆過往血腥片給大家「為嚇而嚇」的單一印象，增添「懺悔」與「重生」兩大重要元素，讓觀眾驚嚇之餘也警惕自己，對人事物都不應心存僥倖，昧著良心直接或間接的做出傷害行為。
而這樣的題材在當時來說可謂相當新穎，就跟電影《火線追緝令》首度探討人類七原罪一樣獨領潮流，因此不少人都大讚《奪魂鋸》是部深度與驚悚度相當，後世難以超越的主題，在電影史上堪稱一絕。
因此儘管《奪魂鋸》系列推出已久，每每上映觀眾就是買單、百看不膩，其中當然還有一個讓影迷黏TT的關鍵要素，那就是「品質」。《奪魂鋸》系列無論是懲戒罪人的遊戲，還是劇情的刺激張力，亦或你萬萬猜不到的強勁結尾，都讓影迷一刻都不敢闔眼。所以這回它摘下亞軍，在影壇屹立不搖，真的實至名歸！


▲血腥虐殺遊戲又在《奪魂鋸：遊戲重啟》展開。（圖／CATCHPLAY，2017.10.29）

太好了～終於有新片竄出、以第三、第四名黑馬之姿緊追在後，不讓經典老片專美於前！它們就是《東方快車謀殺案》、《劫孕》

流芳一世紀小說，經典躍上大螢幕-《東方快車謀殺案》｜網路聲量5916
改編英國作家「阿嘉莎克莉絲蒂」（Agatha Christie）著名推理小說的電影《東方快車謀殺案》，自2017年底上映後就備受關注，原因是這段懸疑故事是第4次被搬上螢幕，所以看過原著或舊版的人都會像看金庸小說一樣，明知脈絡還是想一探究竟。
不過此改編版的角色與原著大致相同，僅在年齡、職業上做小許更改，新意稍嫌不足，但台詞的緊張衝突感、一票大明星互飆演技，以及東方列車的內外造型都極具真實感，讓人為之驚艷。加上列車行駛在冰天雪地的大陸中，除壯麗景色讓人讚嘆外，雪崩一景更使人不自覺屏住呼吸，由此可見《東方快車謀殺案》絕對是2018值得你燒腦的巨作！


▲推理懸疑經典《東方快車謀殺案》，找來許多大咖明星，使不少影迷都相當期待。（圖／翻攝自福斯影片 20th Century Fox臉書，2017.05.05）

真人真事，驚世駭俗-《劫孕》｜網路聲量5748
人家常說戲如人生、人生如戲，電影情節別說不可能發生！這部由西班牙鬼才導演「米基安哲維華斯」（Miguel Ángel Vivas）編導的2018驚悚新片《劫孕》來勢洶洶！上映短短一個多月就躋入網路聲量榜第五名位置。
然而它會這麼狂，不外乎其內容改編自美國真人真事的「剖腹偷嬰」案件，描述歹徒為偷走孕婦肚裡的胎兒，不惜下藥迷昏對方，並劃破肚皮殘忍盜取。不僅如此，由於現實世界中的兇手取胎手法都十分兇殘，導致多數孕婦當場身亡，近年全球上萬件案件中，僅8%孕婦能幸運存活，所以電影刻畫非常貼近真實。
更可怕的是，層出不窮的偷嬰案件不只存在於美國，中國、巴西等地都曾發生，如此不失真且隨處發生的恐怖劇情，自然引發觀眾熱議，心情隨裡頭「地表最強孕婦」迎戰歹徒的過程而起伏。


▲《劫孕》探討剖腹偷嬰的社會案件。（圖／威視，2018.01.16）


▲百大口碑「驚悚片」網路聲量排行第7名。（圖／網路溫度計提供 , 2018.03.16）

獲獎加持，異軍突起-《聖鹿之死》｜網路聲量3927
再來這部電影十分冷門，去年推出時鮮少人知，不過拿下坎城影展「最佳劇本獎」後開始聲名大噪，台灣各戲院也陸續上映。猜到了嗎？它就是《聖鹿之死》。只是看過的人都知道，這部由希臘導演「尤格藍西莫」（Yorgos Lanthimos）執導的新作，氛圍延續其先前話題之作《單身動物園》，走荒唐、怪異、冷調的路線，與以往熱門商業大片風格迥異。因此這回能入榜，拿下網路聲量第七名佳績，可謂異軍突起。
更特別的是，由於「鹿」在基督教中有美好純潔之意，所以《聖鹿之死》等於破題，講述一個充滿宗教色彩的復仇故事，並預告裡頭最純潔者將死。不過就算片名已暗示了結局，但整部片的驚悚感、震撼度仍絲毫未減弱，讓人看了不禁背脊發涼，感受濃濃諷刺、扭曲的氣息。
正因為《聖鹿之死》不走爽片路線，也不求讓人看得舒服，所以內含大量的血腥橋段引發不小噓聲，在網路好感度部分苦吞24%的負評。不過整體而言其威力不容小覷，因為除了有影評形容它很「驚人」外，影評網站「爛番茄」上《聖鹿之死》平均得分為7.8／10，代表評價普遍正面。因此若你已看膩刻板印象中的驚悚片，或許能將目光投向它喲！


▲《聖鹿之死》結局超乎想像。（圖／傳影互動，2017.12.15）


▲百大口碑「驚悚片」網路聲量排行第10名。（圖／網路溫度計提供 , 2018.03.16）

爭氣國片，好評掛帥-《目擊者》｜網路聲量3073
狂賀～終於看到國片身影出現在網路聲量前十名了！這部未演先轟動的驚悚懸疑電影《目擊者》，是導演程偉豪籌備四年，繼靈異都市傳說電影《紅衣小女孩》後的經典巨作。劇情描述一名社會線記者調查新聞時不幸發生車禍，卻意外撞出九年前另一宗肇事逃逸的死亡車禍。
不過就在他調查過程中，發現每個人眼中的真相都不一樣，矛盾、衝突與謊言因此不斷產生，又懸疑的音效配上驚悚畫面，讓人腎上腺素急速飆升，特別是其中一幕充滿怨念的紅眼，更讓觀眾瞬間毛骨悚然。難怪《目擊者》本屆能成為最爭氣的驚悚國片，因為它不只嚇得你眼睛一再受孕，還巧妙運用理不斷、剪還亂的懸疑情節緊扣網友心。
更厲害的是其推出後好評持續發酵，除要歸功雙影帝「莊凱勛」、「李銘順」及雙女神「許瑋甯」、「柯佳嬿」加持外，《目擊者》本身的網路好感度也在前十名中掛帥，高達58%，大勝前九名對手呢！雖然以好評影響力排行來說，它仍略遜《劫孕》一籌，屈居亞軍，不過以目前的國片市場來看，其有這樣的成績已稱得上是上上作！


▲光看劇照，就可以感受到《目擊者》的血腥恐怖。（圖／榖得，2017.04.22）


▲百大口碑「驚悚片」好評影響力排行1到2名。（圖／網路溫度計提供 , 2018.03.16）



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