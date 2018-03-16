影／彰縣適應體育田徑賽　魏明谷為選手加油

▲彰化縣107年適應體育田徑賽在彰化縣立體育場競技，參賽選手以堅強的意志克服身體的限制，締造佳績。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

彰化縣107年適應體育田徑賽於16日上午在彰化縣立體育場開幕舉行，共有來自全縣130校1,524位選手參賽，眾多選手勇於超越肢體限制，發揮運動家不屈不撓精神，在運動場上挑戰自我、締造輝煌成績，促進身心健康。

彰化縣長魏明谷為參賽選手加油勉勵，並肯定選手們勇於超越限制，以運動家不屈不撓的精神克服身體上的不便，一次次的挑戰自我，在運動場上締造輝煌的成績。

為鼓勵身心障礙朋友培養規律運動好習慣，並帶動各級學校正視身心障礙學生各項運動的需求，彰化縣教育處除了強化檢視無障礙設施設計，積極改善更符合身心障礙朋友運動的好環境，16日舉辦「107年度適應體育競賽」。



▲彰化縣107年適應體育田徑賽在彰化縣立體育場競技，參賽選手以堅強的意志克服身體的限制，締造佳績。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

大會主席魏明谷表示，很榮幸參加這場充滿陽光、充滿愛的體育徑賽，看到選手們個個充滿自信、挑戰自我，突破身體的障礙，並在各拿手的運動場域和項目展現自己，感謝所有帶隊老師、教練辛苦的指導，也期盼上千位參賽的同學，能常常運動，相信同學能以堅強意志克服身體限制，讓自己能夠身強體魄，並締造佳績。

教育處長鄧進權表示，對於推展校園身心障礙者從事各項體育活動不遺餘力，也針對身心障礙選手，分類劃分成五大類別，進行30、60到100公尺競跑、立定跳遠、急行跳遠、推鉛球與壘球擲遠等競賽，讓身障同學們都能擁有競技舞臺，盡情發揮、增加自信。

彰化縣107年適應體育田徑賽於16日上午在彰化縣立體育場開幕舉行，共有來自全縣130校1,524位選手參賽，眾多選手勇於超越肢體限制，發揮運動家不屈不撓精神，在運動場上挑戰自我、締造輝煌成績，促進身心健康。



▲彰化縣107年適應體育田徑賽在彰化縣立體育場競技，參賽選手以堅強的意志克服身體的限制，締造佳績。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

彰化縣長魏明谷為參賽選手加油勉勵，並肯定選手們勇於超越限制，以運動家不屈不撓的精神克服身體上的不便，一次次的挑戰自我，在運動場上締造輝煌的成績。

為鼓勵身心障礙朋友培養規律運動好習慣，並帶動各級學校正視身心障礙學生各項運動的需求，彰化縣教育處除了強化檢視無障礙設施設計，積極改善更符合身心障礙朋友運動的好環境，16日舉辦「107年度適應體育競賽」。



▲彰化縣107年適應體育田徑賽在彰化縣立體育場競技，參賽選手以堅強的意志克服身體的限制，締造佳績。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

大會主席魏明谷表示，很榮幸參加這場充滿陽光、充滿愛的體育徑賽，看到選手們個個充滿自信、挑戰自我，突破身體的障礙，並在各拿手的運動場域和項目展現自己，感謝所有帶隊老師、教練辛苦的指導，也期盼上千位參賽的同學，能常常運動，相信同學能以堅強意志克服身體限制，讓自己能夠身強體魄，並締造佳績。



▲彰化縣107年適應體育田徑賽在彰化縣立體育場競技，參賽選手以堅強的意志克服身體的限制，締造佳績。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

教育處長鄧進權表示，對於推展校園身心障礙者從事各項體育活動不遺餘力，也針對身心障礙選手，分類劃分成五大類別，進行30、60到100公尺競跑、立定跳遠、急行跳遠、推鉛球與壘球擲遠等競賽，讓身障同學們都能擁有競技舞臺，盡情發揮、增加自信。