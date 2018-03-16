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中央社

電價漲無通膨疑慮 主計總處：全年CPI僅1%

中央社2018/03/16 19:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北16日電）電價預定4月1日調漲，主計總處預估，直接與間接影響帶動CPI年增率只有0.08%，而且下半年物價漲幅趨緩，即使電價漲，全年消費者物價（CPI）增幅仍可維持在1%上下。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗接受中央社訪問時表示，電價調漲3%，看直接的效果，電價上漲對CPI將產生年增0.04%的影響，而電價上漲也會對廠商的生產成本造成影響，間接帶動物價漲0.04%，因此，電價上漲3%，預估會讓整體物價增加0.08%。

各界關注電價調漲是否會造成其它物價上漲的連鎖效應，而且如果整體物價持續上漲，也有可能引起通貨膨脹疑慮。

不過，根據主計總處發布的2月CPI為年增2.19%，創13個月以來新高點，其中，行政院穩定物價小組監控的17項重要民生物資，2月平均年增率3.22%，雖略低於1月的3.27%，但鮮奶大漲8.96%，雞蛋漲5.67%，衛生紙、面紙及紙巾也上漲1.92%。

梅家瑗說，部分商品在短時間內的漲跌，主要是因為供需市場狀況改變，單一品項受短期因素影響價格，當不利因素淡化後，價格就回歸平穩，因此，對整體物價影響不會太大。

但她認為，國內消費者習慣低物價的漲幅，對價格上漲的容忍度變低，就目前國內環境來看，不太可能發生連鎖調漲的情況，因此沒有通貨膨脹的疑慮。

梅家瑗指出，許多物品因民眾購買頻率高，價格上漲時感覺較明顯，但回到核心物價來看，台灣整體物價仍是溫和平穩，並無通貨膨脹的疑慮。

她分析，主計總處預估107年全年CPI年增1.21%，但因去年下半年物價基期較高，預期今年下半年物價漲幅應該會呈現趨緩，扣掉菸稅的政策因素影響，即使加上電價帶動物價增幅0.08%，今年全年物價應該仍維持在1%左右。

此外，消費者物價指數中，107年是採105年權數結構編算，其中，電價在CPI的權數從原來的2.2%，修訂為1.3%，比重降低。（編輯：林淑媛）1070316

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