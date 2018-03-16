港首富李嘉誠退休談感想 支持習近平連任

（中央社記者張謙香港16日電）香港首富李嘉誠今天宣布退休，他在記者會上談到各種感受，並聲稱支持中國大陸修憲，以便讓國家主席習近平可再連任。
將近90歲的李嘉誠下午以董事會主席身分主持長江和記實業有限公司、長江實業集團有限公司的2017年度業務報告。
他說，在主持這次報告後就要退休，交棒給長子李澤鉅。
在記者會上，李嘉誠回覆了記者許多提問，包括他對人生的看法、當前香港社會的一些現象，以及大陸和香港的政治問題。
被問到大陸方面修憲，刪掉國家主席的任期限制，李嘉誠說，大陸在過去幾年整肅貪官，做得非常好，如果他可以投票，他也會投贊成票，支持習近平連任。
有記者問他，是否因為與北京中央關係不好，因而近幾年不斷出售大陸的資產，李嘉誠說，他個人認為自己與北京方面的關係很好。
對於被指自大陸走資（撤資），他說，稍有經濟常識的人都知道，買賣是正常的事，而長江集團在大陸仍有很多投資，且還會擴大。
他說，賣掉公司股票而帶走現金，這才是走資，而他過去20年，只有買公司的股票。因此，對於外界說他自大陸走資，他是一笑置之。
李嘉誠又提及香港行政長官林鄭月娥，認為對方上任至今做得很好，盡心盡力。
有記者詢問港深廣高速鐵路的香港站將會採用「一地兩檢」（即香港和大陸海關同在香港站內），這被泛民主派反對，他說，他支持實行「一地兩檢」，日後通連後，他可以乘坐高鐵。
他說，很多年前他從加拿大到美國時，兩國已有「一地兩檢」，兩個國家都行，為何香港不能採行。
他又說，「一國兩制」是先有「一國」才有「兩制」，政治上是需要折衷的，比如「一地兩檢」，他希望高鐵快些通車。（編輯：張淑伶）1070316