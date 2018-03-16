港首富李嘉誠退休談感想 支持習近平連任

（中央社記者張謙香港16日電）香港首富李嘉誠今天宣布退休，他在記者會上談到各種感受，並聲稱支持中國大陸修憲，以便讓國家主席習近平可再連任。

將近90歲的李嘉誠下午以董事會主席身分主持長江和記實業有限公司、長江實業集團有限公司的2017年度業務報告。

他說，在主持這次報告後就要退休，交棒給長子李澤鉅。

在記者會上，李嘉誠回覆了記者許多提問，包括他對人生的看法、當前香港社會的一些現象，以及大陸和香港的政治問題。

被問到大陸方面修憲，刪掉國家主席的任期限制，李嘉誠說，大陸在過去幾年整肅貪官，做得非常好，如果他可以投票，他也會投贊成票，支持習近平連任。