NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈三原慧悟處女作　最想留住台灣印象未失1局進決賽　戴資穎連霸剩一步理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

港首富李嘉誠退休談感想 支持習近平連任

中央社2018/03/16 19:01
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者張謙香港16日電）香港首富李嘉誠今天宣布退休，他在記者會上談到各種感受，並聲稱支持中國大陸修憲，以便讓國家主席習近平可再連任。

將近90歲的李嘉誠下午以董事會主席身分主持長江和記實業有限公司、長江實業集團有限公司的2017年度業務報告。

他說，在主持這次報告後就要退休，交棒給長子李澤鉅。

在記者會上，李嘉誠回覆了記者許多提問，包括他對人生的看法、當前香港社會的一些現象，以及大陸和香港的政治問題。

被問到大陸方面修憲，刪掉國家主席的任期限制，李嘉誠說，大陸在過去幾年整肅貪官，做得非常好，如果他可以投票，他也會投贊成票，支持習近平連任。

有記者問他，是否因為與北京中央關係不好，因而近幾年不斷出售大陸的資產，李嘉誠說，他個人認為自己與北京方面的關係很好。

對於被指自大陸走資（撤資），他說，稍有經濟常識的人都知道，買賣是正常的事，而長江集團在大陸仍有很多投資，且還會擴大。

他說，賣掉公司股票而帶走現金，這才是走資，而他過去20年，只有買公司的股票。因此，對於外界說他自大陸走資，他是一笑置之。

李嘉誠又提及香港行政長官林鄭月娥，認為對方上任至今做得很好，盡心盡力。

有記者詢問港深廣高速鐵路的香港站將會採用「一地兩檢」（即香港和大陸海關同在香港站內），這被泛民主派反對，他說，他支持實行「一地兩檢」，日後通連後，他可以乘坐高鐵。

他說，很多年前他從加拿大到美國時，兩國已有「一地兩檢」，兩個國家都行，為何香港不能採行。

他又說，「一國兩制」是先有「一國」才有「兩制」，政治上是需要折衷的，比如「一地兩檢」，他希望高鐵快些通車。（編輯：張淑伶）1070316

電價漲無通膨疑慮 主計總處...法商盼進軍南台灣 將參加智...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan