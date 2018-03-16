陸軍砲測中心埔尾營區義舉　彰化榮家致贈感謝狀

為感謝陸軍砲兵測考中心教勤營連隊士官兵弟兄，於日前至彰化榮家協助養護堂房舍耐震補強物品搬遷事宜，彰化榮家主任史浩誠16日率領榮家副主任林志強、輔導組長許淑菁及黃原華堂長，親赴測考中心埔尾營區頒贈感謝狀致謝，對於參與協助搬運榮家住民長輩房舍物品的士官兵表達至誠的謝意，充分展現「軍愛民、民敬軍」的精神。

感謝狀由測考中心副指揮官陳俊源上校率營連隊幹部代表接受，適逢陸軍第六軍團指揮部指揮官徐衍璞中將視導營區，一併參與見證及接待彰化榮家主任等人。會談過程中彰化榮家組長許淑菁提議，為讓志願役士官兵得以安心於營區服役，將全副心力貢獻國家，應可由國防部與國軍退除役官兵輔導委員會共同研議，對於現役志願役官士兵的父母有入住榮家接受安養或養護照顧需求者，考量擬定特別的收費優惠措施，讓官兵弟兄無後顧之憂。

六軍團徐指揮官表示，非常認同上述建議，並答應於適當時機向上級建議，為現役官士兵弟兄爭取福利；史浩誠並鼓勵現場士官兵儘量長留久任，安心地為國軍貢獻所長，待將來取得榮民身分後，退輔會將提供各項榮民福利服務措施，回饋諸位官兵弟兄對於國家的長年貢獻。



▲彰化榮家養護堂房舍進行耐震補強工程，陸軍砲測中心士官兵弟兄協助物品搬遷，彰化榮家主任史浩誠前往部隊表達謝意，並參觀營區新穎房舍設施。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

陳俊源副指揮官並引導史主任等一行人參觀營區新穎房舍設施，簡介逾九公頃的營區環境。對於新建成的營區一人一床、一桌、一櫃的寢房設施，居家休閒情境布置的官兵娛樂室，及官兵弟兄能於輪值勤務之餘，就近外出於附近大學院校進修等，均令人留下深刻印象。