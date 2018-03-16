法商盼進軍南台灣 將參加智慧城市論壇

（中央社記者吳家豪台北16日電）法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidee）今天透露，3月底將有法國大型代表團訪台參加智慧城市論壇，分享相關經驗，期待法國企業日後能在南台灣更積極推動智慧城市應用。

紀博偉受訪指出，3月底來台參加智慧城市論壇的法國代表團規模堪稱歷年之最，包括18家法國企業代表和2座城市代表；法國與台灣在最近3、4年開始進行智慧城市的合作，過去雙方交流較偏向城市之間，近年延伸到政府層級。

紀博偉說，透過智慧城市論壇與相關活動，希望推動台法之間一些新的項目與合作。例如今年6月初科技部將在台北啟動新創加速器，法國在台協會已決定成為戰略夥伴，推動新創與科技方面的交流，今年也將與科技部一起舉辦法國科技之夜（French Tech Night）交流晚會。