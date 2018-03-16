中彰榮家建置香草園地　茗香弄草增添住民樂趣

中彰榮譽國民之家為促進住民之身心健康、生活滿意及減緩老化，特於家區內建置「香草園地」，使住民們能夠接觸大自然，在家區內有個屬於自己的小花園，種植香草植物，中彰榮家結合社會工作專業，融入園藝治療原理，設計一項團體工作，希透過園藝及方案活動刺激長輩們的感官知覺及人際互動，以緩和老化，豐富生活內涵。

活動一開始，家主任王正也到現場為長輩們加油打氣，王正說，園藝治療是藉由接觸植物、園藝操作及接近大自然等活動對人體身心復原的特殊功效，使心理得到慰藉之治療方式，讓人處於自然環境中可以達到緩和情緒、有歸屬感及增加自尊之復癒效益，對於促進身體、社會、認知與心理面向有一致的正面效果，期望透過這場與大自然互動的體驗，帶給住民們心靈饗宴。

王正致詞後，參加的長輩們先實施「香見歡」活動，互相認識新朋友，擴展社交圈。還有住民親友一同參與，祖孫間和樂融融，彼此開心的互動。工作人員於現場準備了各種香草植物，讓住民們可以觸摸、聞香體驗，配合老師的教學，學習如何種植並認識香草世界。



▲中彰榮家建置「香草園地」，融入園藝治療原理，讓住民們在香草園地，學習如何種植並認識香草世界。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

接著在主持人及工作同仁的帶領下，住民們一同前往香草園地，各種下一株株香草苗，期望能在長輩們愛心灌溉下，看見它們茁壯長大。另外，工作人員在現場貼心的準備了香草茶，讓大家補充水份，亦能品嘗到香草的滋味，認識香草的效用。

方案主持人黃秀雲輔導員提到，透過香草園地的開放，期盼能讓住民融入園藝及團體活動情境之中，結交朋友，建立良好的互助支持及社交系統，增進認知及學習興趣。並藉由觀察綠色植物生生不息的象徵，看到成長的喜悅，以激勵住民們對生命的熱忱，獲得辛勤耕耘與收成的歡樂。



▲中彰榮家建置「香草園地」，融入園藝治療原理，讓住民們在香草園地，學習如何種植並認識香草世界。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.16）

活動後住民們紛紛讚賞榮家開闢「香草園地」的用心，讓他們可以在這個小小天地裡「茗香弄草」，除了能學習到栽種香草、製作副產品及環境教育之知識外，還能達到身體與心理放鬆的雙贏成果，為住民在中彰榮家的生活增添許多樂趣。