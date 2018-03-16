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中央社

台嫌印尼涉毒品販運 拒捕被警射殺

中央社2018/03/16 19:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達16日專電）36歲的台灣黃姓嫌犯在印尼涉及安非他命案，昨天在雅加達因拒捕被印尼國家緝毒局人員開槍射傷後，送醫不治。近一年來，已有6名台嫌在印尼緝毒過程中被射殺。

印尼國家緝毒局副局長阿爾曼（Arman Depari）在記者會表示，緝毒局先獲得情資，經調查、跟監約3個月，昨天收網逮捕嫌犯。

被捕嫌犯共3人，2人為印尼人，及36歲的台灣黃姓嫌犯。

他說，緝毒人員發現，嫌犯把藏在雅加達北區的安非他命帶往安卓（Ancol）海邊的倉庫交易，被緝毒官員攔截，並當場逮捕3人，起獲51.4公斤安非他命、大筆印尼盾現金、4隻手機、存褶，及黃姓台嫌的護照。

阿爾曼接受中央社記者訪問表示，黃姓台嫌被捕前後，兩度企圖拒捕並逃跑，一次在犯罪現場，一次在押解回緝毒局的路上，緝毒人員因此開槍，黃嫌送醫後不治。

印尼強力掃毒，台灣毒販也成對象。根據印尼官方資料，目前有11名台人在印尼被判死刑，加上昨天遭射殺的黃嫌，有6名台人在印尼緝毒過程中被擊斃。

另外有8名涉及一公噸安非他命走私的台灣嫌犯，日前被印尼檢方求處死刑。

根據印尼法律及毒品判例，涉及一公斤安非他命毒品走私者，往往就被判處死刑。（編輯：廖漢原）1070316

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