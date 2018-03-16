台嫌印尼涉毒品販運 拒捕被警射殺

（中央社記者周永捷雅加達16日專電）36歲的台灣黃姓嫌犯在印尼涉及安非他命案，昨天在雅加達因拒捕被印尼國家緝毒局人員開槍射傷後，送醫不治。近一年來，已有6名台嫌在印尼緝毒過程中被射殺。

印尼國家緝毒局副局長阿爾曼（Arman Depari）在記者會表示，緝毒局先獲得情資，經調查、跟監約3個月，昨天收網逮捕嫌犯。

被捕嫌犯共3人，2人為印尼人，及36歲的台灣黃姓嫌犯。

他說，緝毒人員發現，嫌犯把藏在雅加達北區的安非他命帶往安卓（Ancol）海邊的倉庫交易，被緝毒官員攔截，並當場逮捕3人，起獲51.4公斤安非他命、大筆印尼盾現金、4隻手機、存褶，及黃姓台嫌的護照。