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女友包藏保險套+小姐上班須知　質問她卻回「問心無愧」

生活中心／綜合報導2018/03/16 19:23
▲網友在女友包包內找到保險套、避孕藥等物，詢問女友卻得到「問心無愧」的答案。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）
▲網友在女友包包內找到保險套、避孕藥等物，詢問女友卻得到「問心無愧」的答案。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）

在女友包包裡發現這些東西，該怎麼面對？一名網友發文表示，日前在女朋友包包裡找到一堆保險套、避孕藥跟寫有「新小姐上班須知」、「小姐領薪制度及規定」的兩張紙，詢問女友後卻得到「問心無愧」的答案，他焦慮到失眠 3 天，最後只好 po 網詢問大家意見。

「我不是刻意要翻她包包！」該名網友在臉書《爆廢公社》發文表示，某天早上自己準備上班，拿褲子時不小心碰倒女友的包包，裡面的保險套也掉了出來，原 po 趕緊把東西放回去，「卻發現裡面不止一個！」而包包裡除了一堆保險套跟避孕藥外，還有兩張寫有「新小姐上班須知」、「小姐領薪制度及規定」的紙，原 po 因此懷疑女友瞞著他到酒店上班。

原 po 表示，平時兩人的花費都由他支付，也已論及婚嫁，但卻突然發現這些東西，詢問女友也只得到「問心無愧」的答案，讓他不知如何是好，為此還失眠 3 天，只好 po 文詢問網友們意見「想問各位，如果在女朋友包包找到這些東西，我該如何相信她？」

對此，網友們認為「不能接受就離開，免得日後有疙瘩而爭吵」、「男未婚女未嫁，能接受就在一起，不能接受就分手！」、「往好處想，至少她還想保護你」、「或許真的有苦衷」；也有網友好奇「話說，你怎麼知道那個叫口香糖？那個話術如果不是常走店就是做相關行業，那你要計較啥？」


▲除了一堆保險套和避孕藥外，網友也在女友包包內發現寫有「新小姐上班須知」、「小姐領薪制度及規定」的兩張紙。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）

關鍵字保險套避孕藥上班須知問心無愧酒店
男子高速公路撿到紙片貓　全...

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