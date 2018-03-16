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陸對台31措施 國發會：根基打穩沒在怕

中央社2018/03/16 19:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北16日電）因應中國大陸對台31項措施，國發會主委陳美伶表示，人才往全球企業流動應該正面解讀，陸方欲吸引年輕人，台灣更應根基打穩，從打造新創、投資環境下手，落實政策肯定能留住人才。

回應中國大陸對台31項措施，行政院今天提出4大方向與8大強台策略回應，藉由提升學研人才獎勵、優化醫事人員工作環境、加強保護營業秘密等，吸引全球人才，壯大台灣。

陳美伶今天受訪時表示，如今是數位經濟的時代，人才競逐是現況必然的趨勢，可以正面解讀是優秀人才往全球企業流動。

她認為，回到台灣的利基點與優勢，人才素質相當高，善用國內知識力量，加上過去企業累積的經驗，像是產業中堅份子的中小企業隱形冠軍們，都是台灣擁有的優勢。

陳美伶說，從對台政策來看，陸方視研發人才是重點，而台灣對保護智慧財產權，比中國大陸來地嚴謹。對培養研發人才，國內在法規裡，針對企業也有挹注跟協助，讓研發人員受保障。

國發會主導「優化新創事業投資環境行動方案」，打通資金、法規、制度等3大關卡。陳美伶強調，像是產業創新條例新增天使投資人租稅優惠規定，將「員工獎酬股票」在取得當年度依時價計算新台幣500萬元限額內，放寬為可選擇「取得時市價」或「轉讓時市價」孰低來課稅。

而根據企業留才所需，陳美伶說，提供員工獎酬工具，像是庫藏股年限、課稅價格選擇權等規定，在不違反國際會計準則（IFRS)下，期望能放寬。

陳美伶強調，政府努力打造的投資環境，也讓外國企業看到投資的利基，像是丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、德商達能源（ WPD ）、澳商麥格理集團（Macquarie Group）、加商北陸電力公司（ NorthernPower）、美商超微（Supermicro）、台灣艾納康有限公司（ENERCON）、日商三井不動產股份有限公司（Mitsui Fudosan）、丹麥商沃旭能源股份有限公司（Osted Energy）等都是今年吸引外商的投資。

陳美伶指出，台灣應該要堅定而自信，穩步前進，只要把制定政策落實，緊盯執行力，讓後續效應發揮出來，不用擔心對台政策有太大衝擊。

她強調，中國大陸是針對年輕人端出優惠，台灣更應該根基打穩，固本就可壯大台灣，讓年輕人有信心，人才就會願意留下來。（編輯：蘇志宗）1070316

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