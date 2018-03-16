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中央社

文大觀測時間最長彩虹 金氏世界紀錄認證

中央社2018/03/16 19:15
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北16日電）中國文化大學於去年11月30日觀測到彩虹高掛陽明山達9小時，打破英國於1994年創下的紀錄，獲得金氏世界紀錄認證，將於明天正式授證。

能觀測到長達9小時的彩虹，有其天時、地利、人和的因素。文化大學大氣系指出，去年11月底正值秋冬季節，東北季風盛行，將海面上的水氣帶往陽明山所在的大屯山區，在合適的風速和水氣下，加上逆溫層的存在，使得大量水滴凝結聚集在文化大學東北側山頭。同時間，越過大屯山而成的沉降氣流，使文大南側地區保持晴朗天氣，陽光得以灑入雨滴，形成彩虹的美景。

然而，光線進入水滴的方向，與彩虹有42度夾角，時間越接近中午，彩虹相對於地平線的仰角越低，甚至會落在地平線之下，使平地地區無法看見彩虹。文化大學有地利之便，位於獨立的山頭，彩虹低於地平線時落在山谷中，往山谷的方向仍能看到，因此才能有長達9小時的彩虹觀測。

根據文大的紀錄，去年11月30日當天，清晨6時57分彩虹出現在西北側天空，中午時下降到北邊山谷，再上升到東北側天空，一直到下午3時55分間都清晰可見。

文化大學預計於明天上午舉行金氏世界紀錄授證典禮，今天發生一個小插曲，認證單位臨時要求補充第三方資訊，活動一度生變。不過校方晚間證實，已完成補件，明天確定可以獲得金氏紀錄認證。

文大大氣系副教授周昆炫解釋，今天中午臨時收到認證單位信件，要求補充第二獨立單位的背書，大氣系緊急聯繫中央氣象局副局長鄭明典，完成氣象分析檢驗和檢查，確定文大的資料沒有問題。傍晚將資訊傳回認證單位，獲得認可，因此明天活動可以照常舉行。（編輯：張銘坤）1070316

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