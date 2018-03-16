萬金石馬拉松博覽會 川內優輝17日分享會

（中央社記者黃旭昇新北16日電）萬金石馬拉松今年賽事共有33國447名外籍選手參賽，有相當知名度的「日本最強市民跑者」川內優輝，17日將來台參加。市府明日下午2時邀他在市民廣場的博覽會分享經驗。

許多跑友引頸期盼的銀標籤馬拉松賽事「2018新北市萬金石馬拉松」，將在18日登場。新北市政府與中華民國田徑協會今天特別在馬拉松博覽會現場，舉辦菁英選手歡迎會。

萬金石馬拉松今年賽事共33國447名外籍選手參賽，許多國內熟知的馬拉松常勝軍肯亞、衣索比亞好手，甚至北韓選手，今天也參加歡迎會，並在舞台揮毫體驗書法，寫下「萬金石」、「讚」等語，為星期天的賽事暖身。