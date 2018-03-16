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中央社

萬金石馬拉松博覽會 川內優輝17日分享會

中央社2018/03/16 19:29
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）萬金石馬拉松今年賽事共有33國447名外籍選手參賽，有相當知名度的「日本最強市民跑者」川內優輝，17日將來台參加。市府明日下午2時邀他在市民廣場的博覽會分享經驗。

許多跑友引頸期盼的銀標籤馬拉松賽事「2018新北市萬金石馬拉松」，將在18日登場。新北市政府與中華民國田徑協會今天特別在馬拉松博覽會現場，舉辦菁英選手歡迎會。

萬金石馬拉松今年賽事共33國447名外籍選手參賽，許多國內熟知的馬拉松常勝軍肯亞、衣索比亞好手，甚至北韓選手，今天也參加歡迎會，並在舞台揮毫體驗書法，寫下「萬金石」、「讚」等語，為星期天的賽事暖身。

市府體育處長洪玉玲說，萬金石馬拉松在2017年底從國際田總銅標籤升級銀標籤認證，今年超過40名國內外菁英好手，包含二度來台參加萬金石的川內優輝，國內熟知的常勝軍肯亞、衣索比亞等好手、台灣優秀選手周庭印及近來火紅的女冠王朱盈穎等。

川內優輝受主辦單位邀請，17日下午將於馬拉松博覽會舞台，舉辦唯一一次的馬拉松分享會，並開放市民提問。他這次是否可以奪冠也備受矚目。

國內的市民跑者朱盈穎在拿下台北馬、高雄馬冠軍後，二度參加萬金石馬拉松。她受訪說，將以平常心面對，平時，就是下班後練跑，萬金石最辛苦路段是金山青年活動中心的上坡路段，將以完賽為目標。

國內馬拉松好手周庭印今天也與外籍菁英選手，一起揮毫。他受訪說，整個萬金石的美麗海岸風光讓跑者印象深刻，日前因為身體腸胃不適掛急診，今年萬金石同樣以完賽的目標。

歡迎會中，新北市副市長呂衛青與國際田總觀察員Tracy Sundlun，也一起與外國選手揮毫。（編輯：張銘坤）1070316

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