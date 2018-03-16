熱身賽打擊亮眼 鄧志偉今年不一樣

（中央社記者謝靜雯台北16日電）統一獅隊野手鄧志偉今年很不一樣，身體發出警訊、加上過去兩年表現不理想，讓他下定決心改變，讓總教練黃甘霖也按讚。鄧志偉說，「今年給自己的目標，就是去挑戰做不到的事。」

鄧志偉目前為止官辦熱身賽總計出賽3場（1場先發），6個打數敲出3支安打，其中有兩發全壘打，打擊表現亮眼。

除了打擊狀況不錯，黃甘霖直言對他的表現印象深刻，「態度改變很多，表現出來的東西跟以往不太一樣，面對每天的工作、責任，都會去做好，找到自己工作的模式。」

鄧志偉去年下半季定位關鍵時刻代打，至於今年的角色，黃甘霖表示，會依守備狀況調整，如果高國慶守一壘，鄧志偉就會放在代打；高國慶如果體力下滑，就會讓鄧志偉先發守一壘，高國慶代打。