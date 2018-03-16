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娛樂

圖輯／日本搖滾天團 GLAY 抵台　粉絲擠爆接機

圖輯／記者葉政勳2018/03/16 19:40

  • ▲日本搖滾天團GLAY抵台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

  • ▲日本搖滾天團GLAY抵台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

  • ▲日本搖滾天團GLAY抵台，大批歌迷前來接機。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

  • ▲日本搖滾天團GLAY抵台，大批歌迷前來接機。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

  • ▲日本搖滾天團GLAY抵台，大批歌迷前來接機。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

  • ▲日本搖滾天團GLAY抵台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

  • ▲日本搖滾天團GLAY抵台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

  • ▲日本搖滾天團GLAY抵台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

  • ▲日本搖滾天團GLAY抵台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

  • ▲日本搖滾天團GLAY抵台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.16）

日本搖滾天團 GLAY 今（16）日抵台，吸引近百名粉絲到場接機，明（17）日 GLAY 將在台北小巨蛋舉辦演唱會，而特別嘉賓是已經曝光的五月天，兩大天團合作勢必讓買票進場的紛絲值回票價。
 

關鍵字glay五月天小巨蛋
Vicky跳出　聲明怒指秀琴欠債

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