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質疑初選維護「政二代」　林昭祥宣布退出國民黨

記者陳志仁／新北報導2018/03/16 19:59
▲前汐止市市民代表會主席林昭祥今（16）日發表聲明表示，將退出國民黨與議員的初選，以表達嚴正的抗議。（圖／林昭祥提供）
▲前汐止市市民代表會主席林昭祥今（16）日發表聲明表示，將退出國民黨與議員的初選，以表達嚴正的抗議。（圖／林昭祥提供）

前汐止市市民代表會主席林昭祥今（16）日發表聲明表示，國民黨的初選辦法，有顯著偏袒新人及青年之虞，因此退出國民黨與議員的初選，表達嚴正的抗議；國民黨新北市黨部副主委蔡博文說，今日有代表主委李乾龍前往表達關懷之意。

林昭祥今日接受《NOWNEWS》記者電訪時痛批，初選的辦法是維護「政二代」，「政二代」已有家族的資源，如今又能在民調上加權，十分的不公平；他經過3天的深思熟慮、痛定思痛，決定不參加國民黨的議員初選，更以實際的行動退出國民黨，以表達他本人嚴正的抗議，同時也不排除將以無黨籍的身分參選議員。

林昭祥指出，原本懷著一腔熱血，登記國民黨新北市議員第10選區（金山、萬里、汐止）的初選，希望能為地方的鄉親爭取更多福利與建設；孰料事與願違，發現國民黨的議員初選辦法，有顯著偏袒新人及青年之虞，因為初次參選的新人民調可加權10％，40歲以下再加10％，35歲以下則加15％。

林昭祥認為，初選辦法訂定時未徵集基層幹部的意見，也沒有告知地方的黨部，讓滿懷熱誠投入議員初選的他，無疑被潑一盆冷水，深感不平與憤慨，也無法對支持他的廣大地方鄉親交代；身為43年的資深國民黨黨員，面對這次初選的百般刁難，對國民黨的高層感到失望。

關鍵字林昭祥國民黨李乾龍蔡博文新北市議員
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