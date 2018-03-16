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中央社

大馬春季旅展 台灣爭取穆斯林遊客

中央社2018/03/16 19:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者郭朝河吉隆坡16日專電）2018年馬來西亞春季旅展今天在吉隆坡登場，參加的台灣推廣團除了爭取更多華人旅客來台，也希望以穆斯林友善環境，讓更多大馬民眾來台感受熱情與多元美食。

2018年是台灣的「海灣旅遊年」，今年參展規模特別盛大，包括地方政府、觀光產業公協會、旅行社、飯店、旅館、農場及伴手禮業者等，共計46個機構71人參加，希望發揮海島旅遊的多元特色，結合台灣小吃、特產及文化表演，讓大馬業者及民眾在現場感受台灣味。

觀光局與馬來西亞旅行業者合作，在台灣館推出優質且實惠的多元旅遊產品，並於現場加碼贈送好禮。

台灣國民大戲班及蘭陽舞蹈團在活動中表演，鋁線手藝達人與氣球創作師傅即興製作藝品。台灣休閒農業發展協會於現場製作紅豆牛奶冰、辣椒小魚乾米粉、愛玉冰及茶葉蛋等特色美食，挑動大馬民眾味蕾。

觀光局吉隆坡辦事處主任周士弼表示，越來越多馬來西亞民眾造訪台灣，除了致力提供大馬華人更多元的旅遊資訊外，為吸引穆斯林旅客體驗台灣之美，也不斷精進接待穆斯林旅客的環境。

他強調，全台已有145個餐廳與旅館獲得「清真認證」，穆斯林友人旅行台灣能盡情感受熱情友善與多元美食。

他表示，為推廣台灣穆斯林友善旅遊環境，觀光局特別邀請馬來西亞型男明星主廚法斯力（Dato’FazleyYaakob）及網絡紅人阿邦納拉（Abang Nara）團隊，將在17日舉行穆斯林旅遊台灣分享會。（編輯：廖漢原）1070316

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