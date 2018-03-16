大馬春季旅展 台灣爭取穆斯林遊客

（中央社記者郭朝河吉隆坡16日專電）2018年馬來西亞春季旅展今天在吉隆坡登場，參加的台灣推廣團除了爭取更多華人旅客來台，也希望以穆斯林友善環境，讓更多大馬民眾來台感受熱情與多元美食。

2018年是台灣的「海灣旅遊年」，今年參展規模特別盛大，包括地方政府、觀光產業公協會、旅行社、飯店、旅館、農場及伴手禮業者等，共計46個機構71人參加，希望發揮海島旅遊的多元特色，結合台灣小吃、特產及文化表演，讓大馬業者及民眾在現場感受台灣味。

觀光局與馬來西亞旅行業者合作，在台灣館推出優質且實惠的多元旅遊產品，並於現場加碼贈送好禮。