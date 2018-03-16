圖輯／姜成勳睽違19年來台　談合體：人生就是時機

南韓始祖團體「水晶男孩」成員姜成勳，將於明（17）日在 ATT SHOWBOX 舉辦粉絲見面會，問起水晶男孩睽違16年透過節目《無限挑戰》再合體，他坦言在節目找他們之前，成員們就想過這計畫，但不知該如何回歸，結果節目剛好找上他們，讓姜成勳驚訝，覺得一切都是時機問題，幽默比手槍手勢對著媒體說：「人生就是Timing！」