NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
首頁名家論壇今日廣場公益行善圖輯影音
即時跑馬燈三原慧悟處女作　最想留住台灣印象未失1局進決賽　戴資穎連霸剩一步理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
總覽

圖輯／姜成勳睽違19年來台　談合體：人生就是時機

圖輯／記者陳明安2018/03/16 19:54

  • ▲ 「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

  • ▲ 「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

  • ▲ 「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

  • ▲「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

  • ▲姜成勳訪問。（圖／記者陳明安攝 , 2018.3.16）

  • ▲ 「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

  • ▲ 「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

  • ▲ 「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

  • ▲ 「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

  • ▲ 「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

  • ▲ 「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

  • ▲ 「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

  • ▲ 「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者陳明安攝，2018.03.16）

南韓始祖團體「水晶男孩」成員姜成勳，將於明（17）日在 ATT SHOWBOX 舉辦粉絲見面會，問起水晶男孩睽違16年透過節目《無限挑戰》再合體，他坦言在節目找他們之前，成員們就想過這計畫，但不知該如何回歸，結果節目剛好找上他們，讓姜成勳驚訝，覺得一切都是時機問題，幽默比手槍手勢對著媒體說：「人生就是Timing！」

關鍵字姜成勳
百老匯音樂劇《猫》 首場開演三原慧悟處女作　最想留住台灣印象

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan