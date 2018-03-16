李嘉誠狂賣中國資產 遭指看壞前景用腳投票

（中央社記者邱國強北京16日電）高齡90的香港首富、長和集團董事會主席李嘉誠今天宣布退休，引起華人世界矚目。近幾年來，李嘉誠大舉出脫在中國的資產，金額龐大，一度引發李嘉誠看壞中國經濟前景的揣測。
對於被指自大陸撤資，李嘉誠今天說，稍有經濟常識的人都知道，買賣是正常的事，而長江集團在大陸仍有很多投資，且還會擴大。
他表示，賣掉公司股票並帶走現金，這才是撤資，而他過去20年，只有買公司的股票。因此，對於外界說他自大陸撤資，他是一笑置之。
李嘉誠近年來出脫的中國資產總值，各界估算數字不同。2月底曾有中國財經媒體報導，李嘉誠8年來拋售的資產總值，高達港幣3000億元（新台幣1.12兆元）；而2017年12月也有報導指出，李嘉誠出售中國資產後，累計已套現港幣1500億元。
李嘉誠此舉，被認為是他對中國的經濟前景「用腳投票」。但也因為金額龐大，一度引起中國輿論、乃至於一般網民對他的質疑。至於拋售所得的資金，根據更早前的報導，則轉向歐洲、北美、澳洲等地的投資案。
目前已知李嘉誠旗下最近一筆在中國的資產出脫案，是發生在今年2月下旬，位在廣州、總面積達233公頃的「碧海銀湖」開發案。交易方式則是由當地的粵泰集團，買下長和集團旗下開發這塊土地的地產公司，取得100%股權。
媒體並未報導這項交易案的具體金額，但也提到，早在2016年這項交易案就已在進行，原因是粵泰集團曾為此案公開籌資。
而在碧海銀湖案公布前1個多月，陸媒直指長和集團將重慶市南岸區楊家山片區的164公頃住商用地，以人民幣200億元（新台幣920億元）出售。而長和集團2007年購地時，只花了人民幣24.5億元。
再追溯到2016年10月，長和集團以人民幣近200億元的高價，售出上海陸家嘴世紀匯廣場50%的股權，當時創下長和集團自2013年以來，在中國出售的最大一筆資產。（編輯：林克倫）1070316