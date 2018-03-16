李嘉誠狂賣中國資產 遭指看壞前景用腳投票

（中央社記者邱國強北京16日電）高齡90的香港首富、長和集團董事會主席李嘉誠今天宣布退休，引起華人世界矚目。近幾年來，李嘉誠大舉出脫在中國的資產，金額龐大，一度引發李嘉誠看壞中國經濟前景的揣測。

對於被指自大陸撤資，李嘉誠今天說，稍有經濟常識的人都知道，買賣是正常的事，而長江集團在大陸仍有很多投資，且還會擴大。

他表示，賣掉公司股票並帶走現金，這才是撤資，而他過去20年，只有買公司的股票。因此，對於外界說他自大陸撤資，他是一笑置之。

李嘉誠近年來出脫的中國資產總值，各界估算數字不同。2月底曾有中國財經媒體報導，李嘉誠8年來拋售的資產總值，高達港幣3000億元（新台幣1.12兆元）；而2017年12月也有報導指出，李嘉誠出售中國資產後，累計已套現港幣1500億元。