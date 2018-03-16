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中央社

上緯攜手台船中鋼世紀鋼鐵 推進離岸風電

中央社2018/03/16 19:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北16日電）為響應台灣再生能源政策，擴大台灣本土離岸風電產業鏈合作，上緯國際投資控股公司及旗下海鼎風電今天宣布，分別與台灣國際造船、中鋼及世紀鋼鐵簽署合作備忘錄。

上緯董事長兼執行長蔡朝陽透過新聞稿表示，上緯與麥格理資本公司已共同開發台灣離岸風電逾3年，深刻了解產業本土化的必要性，除了深化既有本土廠商合作關係，也持續開發可能的本土供應鏈。

上緯新聞稿指出，與上述3家公司共同推進離岸風電的水下基礎結構、海上施工、工作船隊、人才培育等在地化。

上緯說明，台船於離岸風電布局分別為水下結構、海上施工、工作船隊、人才培育等4大領域。水下結構將投資「世紀離岸風電公司」，同時投入基礎組件的補充產能。

海上施工技術方面，上緯表示，台船將與GeoSea合組台船環海風電工程公司，引進海工技術和管理經驗。工作船隊部分，台船正在籌組風電船舶公司，初期在2021年第1季先獲得第一艘安裝風機的工作船，並自建1艘140公尺駁船，預計在2019年第1季交船，作為海上運輸並投入安裝工作。

人才培育方面，台船除創立台船學院提供未來風電產業的相關訓練外，並攜手上緯於15日與台灣港務公司成立台灣風能訓練公司，培育海事工程人才，從根做起，深化離岸風電產業未來的本土能量，預計2019年初便可出現首批結訓的海工人才。

布局風電領域，世紀鋼已於台北港取得16公頃土地，世紀鋼子公司「世紀離岸風電」將在台北港分段進行投資新台幣50億元籌設新廠房及設備，規劃興建2棟廠房，1、2期廠將陸續於2018年6月與2018年12月動工，預計2019年底將完成試運轉。

上緯表示，旗下海能風電、海鼎風電皆採用套筒式基礎，合計總需求量約222至293座，約需70萬至88萬噸厚鋼。海鼎風電由上緯及麥格理資本合作開發，至2025年上緯將與合作夥伴共同完成2.6GW的離岸風電建置，總投資金額約新台幣4500億元。（編輯：楊玫寧）1070316

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