上緯攜手台船中鋼世紀鋼鐵 推進離岸風電

（中央社記者潘智義台北16日電）為響應台灣再生能源政策，擴大台灣本土離岸風電產業鏈合作，上緯國際投資控股公司及旗下海鼎風電今天宣布，分別與台灣國際造船、中鋼及世紀鋼鐵簽署合作備忘錄。

上緯董事長兼執行長蔡朝陽透過新聞稿表示，上緯與麥格理資本公司已共同開發台灣離岸風電逾3年，深刻了解產業本土化的必要性，除了深化既有本土廠商合作關係，也持續開發可能的本土供應鏈。

上緯新聞稿指出，與上述3家公司共同推進離岸風電的水下基礎結構、海上施工、工作船隊、人才培育等在地化。

上緯說明，台船於離岸風電布局分別為水下結構、海上施工、工作船隊、人才培育等4大領域。水下結構將投資「世紀離岸風電公司」，同時投入基礎組件的補充產能。