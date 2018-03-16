男要有房女才願結婚 李嘉誠建議換女友

（中央社記者張謙香港16日電）香港首富李嘉誠今天宣布退休，這位在香港享有崇高地位的商人，其公司股價在過去46年上漲了1500倍以上。他勉勵年輕人要勤奮，還說若女孩要求男友要有房才願結婚，建議找新女友。
將近90歲的李嘉誠下午以董事會主席身分主持長江和記實業有限公司、長江實業集團有限公司的2017年度業務報告。
他說，主持這次報告之後就要退休，交捧給長子李澤鉅，今後只留資深顧問頭銜，負責李嘉誠基金會的事務。
在記者會上，李嘉誠說，他經營生意多年，一心為股東謀取利益，不騙人。
他說，長江集團於1972年上市時，每股是港幣3元，到了今天，股價漲幅加上股息，大概上漲了1500倍。
他說，如果有人繼續把股息用來購買長江集團的股票，再加上利息，更上漲了5000倍。
被問到當前香港年輕人埋怨買不起房屋，社會上也有俗說說，「自己父親不是李嘉誠」，以表達對窮困的不滿，李嘉誠說，年輕人不應該有這種想法。
他說，他年少時也很窮，因為戰爭，他12歲就要工作，至今做了78年；他勉勵年輕人勤奮上進。
對於有女孩要求男朋友必須有房屋才願意交往或結婚，李嘉誠建議男孩立即找尋新女友，引來記者一陣笑聲。
李嘉誠今天臨別秋波，對在場約200名記者展現和靄可親的一面，他在記者會結束後主動走到台下與記者合照，並說會把照片傳給記者。（編輯：張淑伶）1070316