男要有房女才願結婚 李嘉誠建議換女友

（中央社記者張謙香港16日電）香港首富李嘉誠今天宣布退休，這位在香港享有崇高地位的商人，其公司股價在過去46年上漲了1500倍以上。他勉勵年輕人要勤奮，還說若女孩要求男友要有房才願結婚，建議找新女友。

將近90歲的李嘉誠下午以董事會主席身分主持長江和記實業有限公司、長江實業集團有限公司的2017年度業務報告。

他說，主持這次報告之後就要退休，交捧給長子李澤鉅，今後只留資深顧問頭銜，負責李嘉誠基金會的事務。

在記者會上，李嘉誠說，他經營生意多年，一心為股東謀取利益，不騙人。