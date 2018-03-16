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中央社

前美國特使：北韓驚訝川普同意舉行峰會

中央社2018/03/16 19:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）前美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）今天接受專訪時表示，北韓對於川普總統如此快速同意會見北韓領導人金正恩「感到詫異」。

尹汝尚接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪時表示：「坦白說，我認為他們有些驚訝川普總統欣然接受會面。他們認為，這應會花一點時間。」

尹汝尚說，對於川普和金正恩的會面計畫，他表示歡迎。川金會預定5月登場。

尹汝尚表示：「我十分支持（川普的）這項決定，從事最高階層的往來。這是一個很棒的結果。」

尹汝尚外交生涯超過30年，主導美國對北韓的外交政策共計16個月，先是歐巴馬政府時期，然後是川普政府，本月初突然退休。

川普上週接受和金正恩會面邀請，希望達成北韓完全非核化。南、北韓官員在年初的南韓平昌冬奧前後進行會談之後，川普做出這項決定。

在外交融冰之前，朝鮮半島緊張情勢達到高峰，北韓不斷試射先進的彈道飛彈，引發川普揚言要對北韓「烈焰與怒火」還擊，以及國際社會對北韓實施新的嚴厲制裁。

尹汝尚指出，北韓試射飛彈，為談判加碼。

他說：「他們如今擁有核子武器和發射系統，足以威脅美國本土各州。這和以往不一樣，當時我們試圖阻止他們達到此一境界，所以，現在必須要有不同的關注、不同的聚焦以及不同的作法。」

部分分析家認為，如此重大的會談5月舉行過於倉促，尹汝尚予以駁斥，並表示，他希望這項會談能更早舉行。

他說：「我希望川普和金正恩能夠在峰會中勾勒出一個廣泛的架構，提出我們必須走的道路，針對部分原則達成協議，以及同意展開此一進程。」「依我之見，有進程勝過沒有進程。」

尹汝尚坦承，北韓有意和川普舉行峰會已有一段時間，但川普政府內部對於如何積極處理北韓核武威脅缺乏共識， 以致會談遲遲無法成局。（譯者：嚴思祺/核稿：陳政一）1070316

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