綠委討論軍改俸率 八百壯士：還不夠好

（中央社記者劉麗榮台北16日電）副總統陳建仁今邀綠委談軍改，起支俸率傾向55加2%。八百壯士發言人吳斯懷說，他支持在財政允許下，做有利於中下階層的調整，但還不夠好，根據精算，調至60%，財政也足以支撐。

陳副總統今天邀集部分民進黨立委討論軍人年金改革。民進黨團幹事長何欣純表示，立委傾向起支俸率為55%，每增加一年年資增加2%的版本，但仍需討論尚未定案。

何欣純說，退休起支俸率部分，之前討論的是50%起跳，每服役一年加2.5%的「50%加2.5%」版；今天討論的是「55%加2%」版，軍將官自31年到35年，每年增加1%，這確實符合照顧中低階尉級、士官生活的原則，會中也有多數立委支持。