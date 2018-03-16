蹓狗引罵戰 港婦VS菲傭影片網路瘋傳

（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）一名香港女子及一名菲傭在香港一座公園裏的罵戰，被人拍下上傳到臉書，現已在菲國社群網站瘋傳，引起議論。

臉友Mel C. Santiago昨天上傳了一段將近5分鐘的影片，並貼文中說：「這位華人太看貶這位菲人了，不斷用手指指著她，我很同情她，幸好我拍下來了。」

截至傍晚5時30分，影片已有56萬次觀看、1萬多次分享，5500多人表達心情。

上傳者坦承並未看到爭吵是如何開始，但影片中，一名香港女子多次朝菲傭嘶吼，指責菲傭蹓的狗不斷叫吠，影響到鄰居的安寧。