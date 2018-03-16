蹓狗引罵戰 港婦VS菲傭影片網路瘋傳

（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）一名香港女子及一名菲傭在香港一座公園裏的罵戰，被人拍下上傳到臉書，現已在菲國社群網站瘋傳，引起議論。
臉友Mel C. Santiago昨天上傳了一段將近5分鐘的影片，並貼文中說：「這位華人太看貶這位菲人了，不斷用手指指著她，我很同情她，幸好我拍下來了。」
截至傍晚5時30分，影片已有56萬次觀看、1萬多次分享，5500多人表達心情。
上傳者坦承並未看到爭吵是如何開始，但影片中，一名香港女子多次朝菲傭嘶吼，指責菲傭蹓的狗不斷叫吠，影響到鄰居的安寧。
港婦稱，菲傭不應牽著2隻狗、同時又推著一名嬰兒到公園，要求與菲傭的雇主通話：「叫你的雇主過來，我告訴他這裏的規矩！」
菲傭一開始也高聲互嗆，但港婦說：「閉上妳的X嘴，妳只是一個菲傭，Ok？」她還要求菲傭「回菲律賓去！」
菲傭帶的嬰兒疑受驚嚇，不停哭號。
有網友根據景觀判斷，認為影片是在將軍澳海濱公園拍攝。
一名臉友留言說：「菲傭已是一人多工，為什麼還被責罵？」另一名臉友說：「港婦何不自己蓋一座公園？這樣就不必跟別人一起用了。」還有一名臉友說：「狗本來就會叫。」
許多菲國臉友表示，「妳只是一個菲傭」這句話帶有歧視意味，傷害了菲人的感情。
影片最後拍到港婦抄下菲傭雇主的電話，而菲傭則牽著兩條狗、推著娃娃車離開公園。（編輯：高照芬）1070316