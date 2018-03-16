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中央社

彩晶強攻陸手機面板 去年獲利大增

中央社2018/03/16 20:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北16日電）瀚宇彩晶今天表示，去年獲利較前年大增，但因前年遇到台南強震，在當年農曆春節前地震影響產線運作，直到5月才完全修復，所以難以比較，但近兩年業績確實較先前好很多。

彩晶2017年每股基本盈餘（EPS）約2.07元，較前年增加65.6%。

彩晶指出，因只有一座5.3代面板廠，經過近2年努力，已可精準發揮效益，且鎖定中國大陸中階智慧手機面板市場，約7成營收來自手機面板，其他應用包括平板電腦、工控、車載面板，液晶顯示器（Monitor）銷歐，占營收比重不高。

彩晶說，銷往中國大陸的手機顯示面板，常搭配外嵌式（on-cell）觸控面板，並無高階面板常採用的內嵌式（in-cell）觸控面板。

瀚宇彩晶今天公布2017年第4季合併財務報告，第4季銷貨收入淨額新台幣61.5億元，較第3季減少約8%。營業毛利約為18.9億元，營業利益約為12.1億元，淨利約為16.71億元，基本每股盈餘為0.51元；第4季底分配前每股淨值約為13.06元。

彩晶統計，去年前3季累計每股基本盈餘1.56元，加計第4季的0.51元，全年每股基本盈餘合計2.07元，較前年增加65.6%。

彩晶統計，去年第4季毛利率31%、營業利益率20%、營業利益加折舊攤銷率29%、淨利率27%。第4季總出貨量較第3季減少約6.4%，達425.3萬片(換算19吋約當量)，整體產品單位平均售價約為48美元。

在產品出貨方面，彩晶指出，去年第4季中小尺寸面板出貨量約1億2800萬片，大尺寸面板出貨量約50萬片，自有品牌產品出貨量約10萬台。

在產品組合方面，6吋以下手機面板產品占總銷售金額76%，6.2吋至10.1吋中尺寸平板電腦面板占總銷售額15%，11吋以上大尺寸面板產品占10%。（編輯：張均懋）1070316

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