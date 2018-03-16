彩晶強攻陸手機面板 去年獲利大增

（中央社記者潘智義台北16日電）瀚宇彩晶今天表示，去年獲利較前年大增，但因前年遇到台南強震，在當年農曆春節前地震影響產線運作，直到5月才完全修復，所以難以比較，但近兩年業績確實較先前好很多。

彩晶2017年每股基本盈餘（EPS）約2.07元，較前年增加65.6%。

彩晶指出，因只有一座5.3代面板廠，經過近2年努力，已可精準發揮效益，且鎖定中國大陸中階智慧手機面板市場，約7成營收來自手機面板，其他應用包括平板電腦、工控、車載面板，液晶顯示器（Monitor）銷歐，占營收比重不高。