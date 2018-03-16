影／知名健身企業砸6000萬　犒賞員工

World Gym年度盛事每年的春酒主題都不一樣，2018年World Gym期許為「最好的一年」，因此春酒主題構想為「Ocean World」，代表航向新世界的寓意，勇往直前的無所畏懼。而春酒場景的發想，結合海洋、海盜2大主題，打造炫麗與奇幻的神祕世界，象徵World Gym求新求變的品牌精神，同時也是呼應新品牌World Gym Express和Fit Zone誕生，開拓新領域。

台灣第一大健身品牌World Gym，今(16)日在烏日區台中國際展覽館舉辦春酒犒賞員工，邀請全台56家分店所有員工3100多名盛裝出席，World Gym毫不手軟大手筆砸6000萬元獎品獎金發放給員工，World Gym台灣區總裁柯約翰說，World Gym一直秉持著「幸福企業」的經營理念，要懂得回饋員工、要和一起打拚的員工們分享。



▲World Gym春酒，不同於一般台灣企業，美式Party的元素風格。（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.16)

台灣區總裁柯約翰接受媒體訪問時表示，「World Gym Express」雖然少了有氧課程和飛輪課程的規畫，但是讓愛運動的會員，回到重訓健身的原點；而「Fit Zone」則是瞄準都會族群需求，採小團體App預約制，課程規畫以目前最新的運動概念「後燃」效應為主。2018年的展店計畫，預計展店15家大型World Gym、3-4家World Gym Express、2家Fit Zone。公司營運規畫，將會在2019年申請、2019年年底上市。

World Gym春酒，不同於一般台灣企業，美式Party的元素風格，相當強烈，除了好看、還要好玩；進場通道，規畫有3個拍攝區，包括有：運來沙石佈置成沙灘的瓶中信開運區、闖關任務互動區、還有試手氣的樂透區，讓精心打扮的World Gym員工們，來到春酒現場，可以和大型立體的造景合照，甚至還可以跟穿著船長杯麵、海浪人、貝殼公主服裝的表演者，一起互動；就連海盜船，都整艘搬進了台中國際展覽館。



▲World Gym員工表演（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.16)

當然，春酒的重頭戲，除了分店表演、闖關活動還有年度頒獎之外，最受期待也最受矚目的，就是鉅額現金超級大獎。今年「再加碼」超級大獎送出350萬現金，讓所有在World Gym到職滿1年以上的正職員工，都能參與抽獎，畢竟抽中350萬，等同於多了筆買屋頭期款，為了盡可能讓所有員工盡歡，今年的獎項，總計超過600個，光獎品獎金總價值超過4000萬。