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中央社

郭阜林當工具人 鎖定獅隊轉隊洋投

中央社2018/03/16 20:44
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職統一獅隊野手郭阜林，官辦熱身賽打擊表現亮眼，今年角色定位是「工具人」，他直言工具人角色需要更用心觀察投打對決，今年的新課題是面對轉隊洋投布魯斯和尼克斯。

郭阜林今年定位依然以三壘、左外野為主，偶爾也需要支援一壘，總教練黃甘霖表示，郭阜林的守備定位，會視內野手陳鏞基出賽狀況安排，郭阜林則表示，「哪邊需要我，我就盡量去幫助球隊」。

對於工具人角色，郭阜林表示，最重要的還是要了解各隊投手習性，投打對決的狀況，才能隨時上場都能適時幫助球隊，「沒有在場上也會去想，如果碰到類似的情況要怎麼去面對」。

郭阜林指出，去年效力獅隊，今年轉隊到富邦悍將隊的洋投布魯斯、轉加盟Lamigo桃猿隊的尼克斯，會是本季需要多花心思留意的投手，「過去因為是隊友，反而不太會去特別注意投打對決習性」，需要多下功夫。

郭阜林今天賽前在官辦熱身賽出賽3場（1場先發），總計8個打數敲出4支安打，包括2發全壘打，打擊狀況不錯，他表示自辦熱身賽時，其實狀況沒有很好，常追打第一球和壞球，後來嘗試多看一些球，設定球的高度，也慢慢越來越順。

有了過去3個中職球季的經驗，郭阜林表示今年更了解怎麼去準備、調整，打擊、守備上沒有做太多的改變，希望能記住熱身賽好的感覺，但他也提到熱身賽狀況不準，先前也有過熱身賽狀況好，但開季表現不如預期的情況，還是要等季賽正式開打才會知道。（編輯：張銘坤）1070316

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