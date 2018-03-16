郭阜林當工具人 鎖定獅隊轉隊洋投

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職統一獅隊野手郭阜林，官辦熱身賽打擊表現亮眼，今年角色定位是「工具人」，他直言工具人角色需要更用心觀察投打對決，今年的新課題是面對轉隊洋投布魯斯和尼克斯。

郭阜林今年定位依然以三壘、左外野為主，偶爾也需要支援一壘，總教練黃甘霖表示，郭阜林的守備定位，會視內野手陳鏞基出賽狀況安排，郭阜林則表示，「哪邊需要我，我就盡量去幫助球隊」。

對於工具人角色，郭阜林表示，最重要的還是要了解各隊投手習性，投打對決的狀況，才能隨時上場都能適時幫助球隊，「沒有在場上也會去想，如果碰到類似的情況要怎麼去面對」。