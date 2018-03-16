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SBL／蔣淯安壓哨三分無用　裕隆力克台啤重回榜首

記者鍾東穎／新北報導2018/03/16 21:14
▲台灣啤酒球員蔣淯安。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.21）
▲台灣啤酒球員蔣淯安。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.21）

第15季SBL本周繼續在新莊體育館開打，今(16)日裕隆主場周迎戰爭取晉級季後賽的爐主台啤，裕隆在最後遭台啤蔣淯安壓哨三分球嚇出一身冷汗，但仍以67:65險勝重回聯盟第一，與今日未出賽的璞園並列榜首。

此役上半場，裕隆在主場球迷的撐腰下首節打出17:12的領先，次節台啤手感升溫，在洋將夏普的帶領下，反到打出14:20的優勢，半場結束以31:32超前1分。

易籃再戰，裕隆在第三節尾聲拉出一波6:0逆轉，不過第四節一開局，台啤掌握比賽節奏，追成53:53平手，呂政儒回敬三分球要回領先，不料此時台啤進攻停擺，裕隆趁機打出7:0攻勢，再度拉開到60:53領先。

比賽倒數1分鐘，夏普飆進三分球試圖力挽狂瀾，台啤為了搶勝祭出罰球戰術，不過在互有往來的情況下，雖夏普最後三罰全中，但裕隆始終保持5分左右領先，所以蔣淯安最後壓哨三分球進也無緣逆轉。

裕隆3人得分上雙，洋將奈維爾攻下19分7籃板3助攻為最佳，本土得分王呂政儒貢獻15分12籃板2抄截，胡凱翔挹注10分6籃板，替補以盧冠良的8分為最出色。

吞敗的台啤僅有夏普拿到23分苦無其他有效火力支援，另添13籃板3助攻，主控蔣淯安拿到9分，蘇柏彰和替補登場的李愷諺同樣貢獻8分。

關鍵字sbl裕隆奈維爾呂政儒台啤夏普蔣淯安
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