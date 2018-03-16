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中央社

鷹架已全拆 陸首艘國產航艦即將海試

中央社2018/03/16 21:09
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北16日電）中國首艘國產航艦最新照片顯示，負責安裝艦島上方相位雷達的鷹架已全部拆除，顯示航艦的主要設備均已安裝完畢，即將進行海試，有望於今年內完成試航後，加入海軍服役。

央視網今天採圖片編輯方式報導稱，作為中國航艦發展工程中的重要環節，這艘國產航艦建造的速度極快，僅用2年即完成建造。現腳手架（鷹架）已全部拆除，在進行相應調試後，即可進行海上測試。

報導稱，目前，航艦正在進行設備聯調，施工人員用各種設備在甲板平台四周、艦島及艦舷上全面作業，主機已經發動試車，繫泊試驗進入後期階段。有望在2018年內完成試航，加入海軍服役。

中國全國人大代表、大連船舶重工集團有限公司黨委書記劉征8日接受法制晚報專訪表示，中國國產航艦工程量巨大，是極為複雜的系統性工程，跨行業、跨部門、跨地區，共動員全中國500多家單位與機構的力量，每天都有3000人至5000人在航艦上工作。

他表示，國產航艦各項工程進度正按計劃進行，在2018年會有更精彩的呈現。劉征說：「從我們船廠角度看，可以很自信地講，我們建造航母的技術、工藝管理的能力和水準，不遜色於世界上任何一個國家。」

中通社報導，中國鞍鋼集團鋼鐵研究院軍工產品研究所副所長趙剛指出，用於建造首艘國產航艦甲板的甲板鋼屬於「世界頂級配備」。

為此，鞍鋼集團鋼鐵基地裝配被稱為「世界軋機之王」的5.5公尺超寬軋鋼機，其高達10萬噸的下壓軋製力，可軋製寬度5.5公尺鋼板，軋製長度可達40公尺以上，為國產航艦的超寬甲板鋼的提供生產保障。

報導稱，早在對遼寧艦前身「瓦良格號」進行修復時，鞍鋼集團就已展開航艦用鋼的研製。2013年8月，鞍鋼集團完成航艦所需的甲板鋼、球扁鋼等關鍵型號鋼材生產，為國產航艦建造提供70%的專用鋼材。（編輯：林克倫/張淑伶）1070316

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