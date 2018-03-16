植物變身文創品　嘉義大學森林周創新有趣

嘉義大學森林暨自然資源學系3月19至23日，於嘉大蘭潭校區學生活動中心一樓舉辦「2018森櫟奇境」森林周活動，現場有台灣殼斗科植物多樣性展、森林撫育手工藝品成果展及販售、植物精油蒸餾機展示及精油製作介紹、認識植物闖關活動等豐富多元又有趣的活動。

嘉大森資系林金樹表示，為鼓勵民眾種樹，5天的活動期間也將辦理贈苗活動，苗木來源有學生在育林學實習自行培育、林務局嘉義林區管理處及校友經營的種苗場。此次贈苗包含鹿角蕨、土肉桂、杜鵑花、臺灣赤楠等多種苗木，都是民眾相當喜愛的熱門觀賞植物，每日限量500棵，每日於上午9點開始發放，每人限索取5棵，現場不提供塑膠袋以響應環保。