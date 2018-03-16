植物變身文創品　嘉義大學森林周創新有趣

嘉義大學森林暨自然資源學系3月19至23日，於嘉大蘭潭校區學生活動中心一樓舉辦「2018森櫟奇境」森林周活動，現場有台灣殼斗科植物多樣性展、森林撫育手工藝品成果展及販售、植物精油蒸餾機展示及精油製作介紹、認識植物闖關活動等豐富多元又有趣的活動。
嘉大森資系林金樹表示，為鼓勵民眾種樹，5天的活動期間也將辦理贈苗活動，苗木來源有學生在育林學實習自行培育、林務局嘉義林區管理處及校友經營的種苗場。此次贈苗包含鹿角蕨、土肉桂、杜鵑花、臺灣赤楠等多種苗木，都是民眾相當喜愛的熱門觀賞植物，每日限量500棵，每日於上午9點開始發放，每人限索取5棵，現場不提供塑膠袋以響應環保。
▲學生以植物素材製作「瓶中花」。（圖／嘉義大學提供 , 2018.03.16）
指導老師張坤城指出，此次森林周主題「森櫟奇境」，是以台灣殼斗科植物為主軸，特展中有專員講解台灣的殼斗科森林生態及種子形態，可愛的種子收藏以及同學們利用植物果實等部位素材創作出的藝品及小飾品，這些手作文創產品，讓大家認識到林業不僅只有傳統的造林、森林經營及生態保育，也具備文化創產及藝術美學等價值。
活動副召盧雅恩表示，活動中的植物解說，讓民眾與植物做觸感及味道的小體驗，還有植物染布與乾燥花圈的手作課程，也分享系上教授的研究成果，包含何坤益教授的「森林撫育-希望工程」以及廖宇賡教授與趙偉村教授「槲櫟復育」的成果等等，現場解說的學生將以淺顯易懂的方式向大家介紹森林之美及其蘊藏的奧秘，歡迎民眾蒞臨參觀。