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中央社

佛光山前進聯合國 為婦女發聲

中央社2018/03/16 21:21
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北16日電）國際佛光會從2003年成為聯合國非政府組織的會員以來，15日首次在婦女地位委員會年度會議平行論壇上發言，不僅為婦女發聲，也傳達星雲大師強調的平等、平權、和諧及和平理念。

佛光山今天發出新聞稿表示，聯合國婦女地位委員會第62屆會議（CSW62）於美國紐約時間12日在聯合國總部掀開序幕，佛光山5位比丘尼登上聯合國國際舞台，15日更代表國際佛光會世界總會在「帶動婦女與女孩：藝術、文化和社會改變」平行論壇發表演說。

佛光山表示，國際佛光會世界總會秘書長覺培法師說，致力和平任務沒有男女之分，女性要勇敢實現自己夢想，並向世界大聲說：「是的，我可以！」

佛光山指出，這次在覺培法師率領下，來自全球不同洲屬的國際佛光會副秘書長，包括永固法師、滿謙法師、覺誠法師，以及來自南非的覺開法師同時亮相，這不僅讓佛教的比丘尼成為國際與會者矚目的焦點，也讓世界看到國際佛光會如何通過教育、藝術和文化轉變非洲貧窮女性的命運。

覺培法師表示，平等是佛教的核心思想，在世人享受到科技和全球化帶來的好處的同時，國際佛光會並未忽略社會上如兩性不平等、種族歧視以及貧窮的問題。他們們通過人道援助，為全球所需要的地方提供服務，且強調長期援助，確保貧窮地區孩子有機會接受教育，也致力於解決婦女和兒童所面對的問題。（編輯：張銘坤）1070316

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