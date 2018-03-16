佛光山前進聯合國 為婦女發聲

（中央社記者余曉涵台北16日電）國際佛光會從2003年成為聯合國非政府組織的會員以來，15日首次在婦女地位委員會年度會議平行論壇上發言，不僅為婦女發聲，也傳達星雲大師強調的平等、平權、和諧及和平理念。

佛光山今天發出新聞稿表示，聯合國婦女地位委員會第62屆會議（CSW62）於美國紐約時間12日在聯合國總部掀開序幕，佛光山5位比丘尼登上聯合國國際舞台，15日更代表國際佛光會世界總會在「帶動婦女與女孩：藝術、文化和社會改變」平行論壇發表演說。

佛光山表示，國際佛光會世界總會秘書長覺培法師說，致力和平任務沒有男女之分，女性要勇敢實現自己夢想，並向世界大聲說：「是的，我可以！」