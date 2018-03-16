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中央社

中國對台31項措施 科技部提3大方向因應

中央社2018/03/16 21:18
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北16日電）因應中國大陸對台31項措施，科技部今天表示，將從主動引導人才回流、厚植關鍵技術發展深化產學夥伴關係、以及打造科學園區成為下世代創新產業實現基地三大方向規劃。

回應中國大陸對台31項措施，行政院今天提出4大方向與8大強台策略回應，藉由提升學研人才獎勵、優化醫事人員工作環境、加強保護營業秘密等，吸引全球人才，壯大台灣。

科技部今天發布新聞稿指出，配合行政院政策，科技部將從提升學研人才獎勵，主動引導人才回流；厚植關鍵技術發展，深化產學夥伴關係並加速國際接軌；營造創新生態，打造科學園區成為下世代創新產業的實現基地，三大方向進行規劃。

提升學研人才獎勵，主動引導人才回流部分，科技部推動卓越研究中心，創造傑出研究群聚效應，並配合高教深耕計畫擴大「彈性薪資」，以優秀薪資留住人才；推動年輕學者養成計畫，擴大延攬國際優秀人才，優化學研環境；選送海外培訓及獎勵海外人才來台就業；輔導重點產業博士就業；調高專題計畫主持人費，將科研成果收入優先獎勵科研人員。

厚植關鍵技術發展，深化產學夥伴關係並加速國際接軌部分，科技部推動「小國大戰略」，強調「聚焦」與「槓桿」，選定AI做為下世代發展主軸，透過找夥伴、打群架、結交盟主等策略，鏈結產業、學校、人才、國際，推廣國內外產學合作創新。

科技部表示，除了加緊腳步推動「AI創新研究中心」、「智慧機器人創新基地」、「半導體射月計畫」，以及舉辦「科技大擂台」等策略外，也將持續拓展「產學大聯盟」、「產學小聯盟」等計畫，在「國際產學聯盟」方面，則透過補助各校整合內部產學資源，並搭建會員制平台解決業界問題，目標是吸引200家以上代表性國內外企業參與，藉此促使國內產學研創新能量與全球技術領先的產業供應鏈接軌。

營造創新生態，打造科學園區成為下世代創新產業的實現基地部分，科技部指出，正推動科學工業園區設置管理條例修訂，使科學園區能因應適當轉型，讓非製造業與軟體產業得以進駐，達成台灣軟硬整合的轉型。

同時，也積極研擬科學園區未來10年規劃，目標是提出前瞻未來10年的發展願景與主動招商策略，讓台灣企業乃至外資企業都能夠更清楚看到科學園區做為促進「群聚」與「科學」連結發展的重要聚落，因而更有信心將創新研發基地設置在台灣。

科技部表示，未來10年科學園區將推動產業創新、升級產業環境與鏈結網絡資源，在產業面以創新應用領域為重點，在環境面將推動節能儲電、循環經濟、智慧化等，在網絡面則是串連產官學研各面向統合資源，促進國際交流並優化園區機能。（編輯：楊玫寧）1070316

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