虐打4歲童害「腿骨外露」慘死　狠母子遭起訴

新北市一名莊姓男子受邱姓女友之託，在她因毒品案入獄時代為照顧年僅 4 歲的女兒，但莊男卻因女童吵鬧又不乖乖吃飯、睡覺，多次情緒失控用鐵棍毆打女童，造成女童全身多處瘀青，右腿骨折，甚至還有部分骨頭露出，莊男和母親卻未及時將女童送醫，直到女童奄奄一息時才將她載到醫院「丟包」，新北地檢署今（ 16 ）日依殺人罪將莊家母子起訴。

檢警調查，莊姓男子與女童的生母邱女同居，女童平時都叫他「爸爸」，邱女去年 10 月間因毒品案入監服刑，將女童交給莊男和他的母親照顧。不料因女童時常不聽話乖乖吃飯、睡覺，莊男氣憤下，竟多次以鐵棍、拳頭毆打女童臀部，還拿毛巾揮打女童臉部，甚至把女童打到右腿骨折，腿骨刺穿皮膚外露。