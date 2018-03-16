NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈卡達擲千億　買NH90直升機「宋宋夫妻」曬恩愛　黏TT吃烤肉理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
社會

虐打4歲童害「腿骨外露」慘死　狠母子遭起訴

社會中心／綜合報導2018/03/16 21:33
▲莊姓男子因同居人4歲女兒常不聽話，竟多次持鐵棍毆打女童，造成女童全身瘀傷，右腿還被打到骨折，腿骨外露慘死。（示意圖／翻攝自vietnam）
▲莊姓男子因同居人4歲女兒常不聽話，竟多次持鐵棍毆打女童，造成女童全身瘀傷，右腿還被打到骨折，腿骨外露慘死。（示意圖／翻攝自vietnam）

新北市一名莊姓男子受邱姓女友之託，在她因毒品案入獄時代為照顧年僅 4 歲的女兒，但莊男卻因女童吵鬧又不乖乖吃飯、睡覺，多次情緒失控用鐵棍毆打女童，造成女童全身多處瘀青，右腿骨折，甚至還有部分骨頭露出，莊男和母親卻未及時將女童送醫，直到女童奄奄一息時才將她載到醫院「丟包」，新北地檢署今（ 16 ）日依殺人罪將莊家母子起訴。

檢警調查，莊姓男子與女童的生母邱女同居，女童平時都叫他「爸爸」，邱女去年 10 月間因毒品案入監服刑，將女童交給莊男和他的母親照顧。不料因女童時常不聽話乖乖吃飯、睡覺，莊男氣憤下，竟多次以鐵棍、拳頭毆打女童臀部，還拿毛巾揮打女童臉部，甚至把女童打到右腿骨折，腿骨刺穿皮膚外露。

女童被打到全身是傷，傷口潰爛流膿，加上營養不良，虛弱無力，但莊家母子卻未及時將女童送醫，僅以棉花塞住傷口，甚至躲避、拒絕社工訪查。直到去年 11 月 22 日晚間，莊男見女童狀況不太好，才跟母親搭車把女童帶往三峽恩主公醫院「丟包」。

莊男 10 歲的姪子證稱，莊男曾要他幫忙餵女童吃粥，「但妹妹身體癱軟只能含著飯，最後就 GG 了……」，檢方痛批，連 10 歲的姪子都知道女童不送醫會死亡，莊家母子卻擔心虐童惡行曝光，遲遲未將女童送醫、不讓社工訪查，認定有殺人的不確定故意，依殺人罪將兩人起訴。

關鍵字虐童鐵棍4歲女童殺人罪社工
法官性騷擾輕判　網友批官官相護

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan