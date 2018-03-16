影／錢花不完！卡達千億買28架NH90直升機

卡達買武器買上癮，卡達將花費30億歐元（約1,074億台幣）採購28架NH-90型直升機，同時採購 12 架單發動機的H125輕型直升機。
根據美國「國防新聞」(Defense News)報導，卡達軍方14日在多哈國際海事防務展上，向義大利李奧納多（Leonardo）公司簽約採購 28 架NH-90 直升機，其中 16 架屬於戰術運輸用途、12 架將配署於海軍，預計 2022 年至 2025 年之間交付。另外，卡達也向空中巴士集團採購 12 架單發動機的H125輕型直升機，用於飛行員訓練用途。
NH-90 直升機由NH工業公司( NHIndustries )所生產，空中巴士與李奧納多分別占NH工業公司 62.5% 與 32% 股份。NH-90 最多能搭載 20 人，或是 4,200 公斤的物資，最大飛行距離為 800 公里。
NH90 在 1995 年首次試飛、2007 年首度交付客戶。目前使用國包括澳洲、德國、西班牙、芬蘭、比利時、紐西蘭、挪威、荷蘭、西班牙與瑞典等國。
卡達在 2017 年爆發外交危機，遭沙烏地阿拉伯等國指控支持恐怖主義、與伊朗關係密切等，鄰國紛紛與卡達斷交。為了確保與西方國家關係，卡達向歐洲與美國大量購買軍火。