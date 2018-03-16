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即時跑馬燈卡達擲千億　買NH90直升機「宋宋夫妻」曬恩愛　黏TT吃烤肉理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
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影／錢花不完！卡達千億買28架NH90直升機

記者呂烱昌／綜合報導2018/03/16 22:11
NH90 直升機。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

卡達買武器買上癮，卡達將花費30億歐元（約1,074億台幣）採購28架NH-90型直升機，同時採購 12 架單發動機的H125輕型直升機。

根據美國「國防新聞」(Defense News)報導，卡達軍方14日在多哈國際海事防務展上，向義大利李奧納多（Leonardo）公司簽約採購 28 架NH-90 直升機，其中 16 架屬於戰術運輸用途、12 架將配署於海軍，預計 2022 年至 2025 年之間交付。另外，卡達也向空中巴士集團採購 12 架單發動機的H125輕型直升機，用於飛行員訓練用途。

NH-90 直升機由NH工業公司( NHIndustries )所生產，空中巴士與李奧納多分別占NH工業公司 62.5% 與 32% 股份。NH-90 最多能搭載 20 人，或是 4,200 公斤的物資，最大飛行距離為 800 公里。

NH90 在 1995 年首次試飛、2007 年首度交付客戶。目前使用國包括澳洲、德國、西班牙、芬蘭、比利時、紐西蘭、挪威、荷蘭、西班牙與瑞典等國。

卡達在 2017 年爆發外交危機，遭沙烏地阿拉伯等國指控支持恐怖主義、與伊朗關係密切等，鄰國紛紛與卡達斷交。為了確保與西方國家關係，卡達向歐洲與美國大量購買軍火。

關鍵字nh90卡達空巴李奧納多
美韓軍演縮水　轟炸機與航艦將缺席

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