影／錢花不完！卡達千億買28架NH90直升機

卡達買武器買上癮，卡達將花費30億歐元（約1,074億台幣）採購28架NH-90型直升機，同時採購 12 架單發動機的H125輕型直升機。

根據美國「國防新聞」(Defense News)報導，卡達軍方14日在多哈國際海事防務展上，向義大利李奧納多（Leonardo）公司簽約採購 28 架NH-90 直升機，其中 16 架屬於戰術運輸用途、12 架將配署於海軍，預計 2022 年至 2025 年之間交付。另外，卡達也向空中巴士集團採購 12 架單發動機的H125輕型直升機，用於飛行員訓練用途。