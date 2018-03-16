方文琳一雙女兒美翻天　不排斥進攻演藝圈

客家電視文學電影《大崎下》，由李鼎執導，方文琳、徐韜、唐川、蘇炳憲主演，於今（16）日舉行首映記者會，現場方文琳帶著一對漂亮女兒于齊優、于齊薇一同支持，雙姝似乎不習慣鎂光燈，顯得相當害羞，方文琳笑說：「其實她們在家沒有這麼害羞，但我很重視在外的禮貌，所以她們可能不太敢表達自己的想法。」也說不排斥女兒未來進入演藝圈發展。

四位主要演員中，方文琳、徐韜、蘇炳憲都是第一次接觸客語，其中方文琳除了擔綱戲份吃重的「阿霞」一角，更在影片後半負責故事主述的客語旁白，她笑說：「本來我演完鬆一口氣，但沒想到導演叫我配OS。」透露唐川幫她錄音，她趁著拍戲空檔聽，才有今天的成果，方文琳也認為自己的客語講得不錯。