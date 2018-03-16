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娛樂

方文琳一雙女兒美翻天　不排斥進攻演藝圈

記者徐郁雯／台北報導2018/03/16 21:45
▲方文琳帶著一對寶貝女兒出席首映。（圖／客家電視台提供，2018.03.16）
▲方文琳帶著一對寶貝女兒出席首映。（圖／客家電視台提供，2018.03.16）

客家電視文學電影《大崎下》，由李鼎執導，方文琳、徐韜、唐川、蘇炳憲主演，於今（16）日舉行首映記者會，現場方文琳帶著一對漂亮女兒于齊優、于齊薇一同支持，雙姝似乎不習慣鎂光燈，顯得相當害羞，方文琳笑說：「其實她們在家沒有這麼害羞，但我很重視在外的禮貌，所以她們可能不太敢表達自己的想法。」也說不排斥女兒未來進入演藝圈發展。

四位主要演員中，方文琳、徐韜、蘇炳憲都是第一次接觸客語，其中方文琳除了擔綱戲份吃重的「阿霞」一角，更在影片後半負責故事主述的客語旁白，她笑說：「本來我演完鬆一口氣，但沒想到導演叫我配OS。」透露唐川幫她錄音，她趁著拍戲空檔聽，才有今天的成果，方文琳也認為自己的客語講得不錯。 


▲導演李鼎抱著方文琳。（圖／客家電視台提供，2018.03.16）

徐韜被爆料在《大崎下》劇組擁有超高人氣，演員群也對他照顧有加，蘇炳憲先是直率說著：「徐韜就是傻子一個！」導演李鼎也笑說：「真的很傻！」但李鼎表示，徐韜年僅21歲，即便在講戲時，第一時間不能理解，但他仍用最大努力完成演出，讓人感動。

在播映完《大崎下》後，李鼎更忍不住流下眼淚，認為看到演員學客語一路以來的努力，感到欣慰。談及日前大陸祭出31項惠台政策，許多人都擔心這對台灣影視產業無異雪上加霜，但他認為除了期待政府提出因應政策，影視工作者也應該互相打氣、共同努力，才能創作出台灣獨有的人文作品。


▲《大崎下》演員合照。（圖／客家電視台提供，2018.03.16）

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