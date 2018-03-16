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中央社

里約維權女議員遇刺 數萬民眾上街哀悼

中央社2018/03/16 21:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社里約熱內盧15日綜合外電報導）成千上萬民眾今天湧上巴西各大城市街頭，哀悼昨晚遭槍殺的里約熱內盧女市議員佛朗哥，佛朗哥致力維護非裔權益並高調批判警察暴力。

38歲的佛朗哥（Marielle Franco）是社會主義自由黨（PSOL）的崛起新星。調查人員、檢察官甚至販毒黑幫老大紛紛表示，佛朗哥遇刺似乎是政治暗殺。

大批群眾為抗議佛朗哥遇害，遊行前往里約州議會抗議。法新社記者表示，人數破萬的抗議人潮塞滿一條主要幹道，這是里約近年來規模最大的自發性街頭集會之一。

法新社報導，許多哀悼人士身穿黑衣，並高呼「殺戮夠多了…是採取行動的時候了」等批判警方口號。

佛朗哥遇刺案點燃全國各地民眾怒火，聖保羅約有一萬多人集會悼念，甚至遠至亞馬遜河口城市貝倫（Belem）都出現抗議人潮。

巴西總統泰梅爾（Michel Temer）表示，佛朗哥遭槍殺案件是對民主和法治的攻擊，並承諾聯邦當局將全力協助調查。

國際特赦組織（Amnesty International）要求當局對謀殺案的「背景、動機與責任」展開徹底調查；聯合國人權辦公室則對這起「令人震驚的謀殺案」表達譴責。

巴西非裔傳奇歌后埃薩索亞瑞斯（Elza Soares）推文表示，這是「少數幾次讓我說不出話的時刻。我很震驚，嚇壞了。」

另一位知名巴西音樂人卡耶塔諾費洛索（CaetanoVeloso）則推文說：「我很傷心、非常傷心、極度傷心。」

路透社報導，一名未獲授權談論案情而要求匿名的里約檢察官表示：「現在下定論還太早，但我們當然把這起謀殺視為與她的政治工作有關，那是我們的主要推測。」

里約民警負責人巴波薩（Rivaldo Barbosa）告訴記者：「我們還在分析的一個可能性的確是行刑式處決。」但他並未揣測誰可能是幕後黑手。

一名里約警方調查人員甚至進一步表示，佛朗哥高調指責警方在頻繁對抗販毒黑幫時涉嫌殺害無辜，似乎就是主要犯案動機。（譯者：陳乃瑜/核稿：劉學源）1070316

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