全英公開賽 戴資穎快打旋風晉級4強

（中央社記者龍柏安台北16日電）世界球后戴資穎今天在全英公開賽女單8強，全場僅用33分鐘，就以直落二、21比12、21比13輕取日本女將大堀彩，寫下對戰5連勝，並拿下4強門票。

總獎金100萬美元（約新台幣2935萬）的「世界巡迴超級1000」全英羽球公開賽，今天進行各組8強，戴資穎面對世界排名14、左手持拍的大堀彩，全場一路壓著打，完全不給對手任何機會，連續兩局以壓倒性的優勢拿下。

今首局戴資穎就拉出一波8比1的攻勢，最多取得16比4領先，小戴靠著靈活的網前與變線攻擊，一路主導戰局，首局僅用14分鐘，就已21比12拿下。