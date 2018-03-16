新電價出爐 台電恐短收400億

根據台電提供資料顯示，此次不調漲的500度以下住宅用戶及1500度以下商業用戶，共1129萬戶，占總用戶數8成，用電量僅13.5%。此外工業大戶用戶僅32萬戶，用電量卻占整體8成以上。

電價費率審議會結果出爐，決議將原定平均電價新台幣2.5488元，調漲為2.6253元，漲幅為3%；500度以下住戶及1500度以下小商家不調整，估計8成以上用戶不受影響，自4月1日起實施。

（中央社記者黃雅娟台北16日電）新版電價今天出爐，平均電價調漲3%，每度平均電價將調漲為2.6253元，依原訂漲幅10.24%計算，初估台電短收400億元。經濟部表示，要等到明年4月決算，才會考量動用電價穩定基金彌補台電合理利潤。

經濟部能源局長林全能表示，台灣現在電價在民國104年、105年歷經3次調降，降幅達19.23%，台灣電價已經是亞洲鄰近國家最低。

林全能指出，這次電價由於只能調漲3%，台電原本提出的漲幅是14.54%，每度平均電價超過2.9元，經過審議會委員核定後，增幅10.24%，每度電應為2.8097元。而依照電價公式，每次漲幅最多3%，核定為平均電價每度2.6253元。

台電副總經理林宏遠表示，如果以增加1%電價來計算，影響台電成本約56億元，漲價3%增加約100億元以上的營收。

以新的平均電價試算，調漲3%約增加166億元，不過台電預計的漲幅10.24%，預計營收566.88億元，初估台電在售電收入短收400億元。

如果以104年、105年台電提撥的電價穩定基金828億元計算，等於使用將近一半，而台電今年預計只要提撥442億元；林全能表示，明年4月才會確定台電今年營運績效及財務狀況，如果未達合理利潤5%，才會動用，今天會議並沒有討論要使用多少電價穩定基金。（編輯：林沂鋒）1070316