NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈卡達擲千億　買NH90直升機「宋宋夫妻」曬恩愛　黏TT吃烤肉理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

新電價出爐 台電恐短收400億

中央社2018/03/16 21:51
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者黃雅娟台北16日電）新版電價今天出爐，平均電價調漲3%，每度平均電價將調漲為2.6253元，依原訂漲幅10.24%計算，初估台電短收400億元。經濟部表示，要等到明年4月決算，才會考量動用電價穩定基金彌補台電合理利潤。

電價費率審議會結果出爐，決議將原定平均電價新台幣2.5488元，調漲為2.6253元，漲幅為3%；500度以下住戶及1500度以下小商家不調整，估計8成以上用戶不受影響，自4月1日起實施。

根據台電提供資料顯示，此次不調漲的500度以下住宅用戶及1500度以下商業用戶，共1129萬戶，占總用戶數8成，用電量僅13.5%。此外工業大戶用戶僅32萬戶，用電量卻占整體8成以上。

經濟部能源局長林全能表示，台灣現在電價在民國104年、105年歷經3次調降，降幅達19.23%，台灣電價已經是亞洲鄰近國家最低。

林全能指出，這次電價由於只能調漲3%，台電原本提出的漲幅是14.54%，每度平均電價超過2.9元，經過審議會委員核定後，增幅10.24%，每度電應為2.8097元。而依照電價公式，每次漲幅最多3%，核定為平均電價每度2.6253元。

台電副總經理林宏遠表示，如果以增加1%電價來計算，影響台電成本約56億元，漲價3%增加約100億元以上的營收。

以新的平均電價試算，調漲3%約增加166億元，不過台電預計的漲幅10.24%，預計營收566.88億元，初估台電在售電收入短收400億元。

如果以104年、105年台電提撥的電價穩定基金828億元計算，等於使用將近一半，而台電今年預計只要提撥442億元；林全能表示，明年4月才會確定台電今年營運績效及財務狀況，如果未達合理利潤5%，才會動用，今天會議並沒有討論要使用多少電價穩定基金。（編輯：林沂鋒）1070316

全英公開賽 戴資穎快打旋風...俄併克里米亞後首次大選 蒲...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan