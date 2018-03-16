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中央社

德大使再批陸網路安全法 指外企強烈不安

中央社2018/03/16 21:52
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北16日電）德國駐中國大使柯慕賢撰文指出，中國的網路安全法引發外企強烈不安，因為條文表述模糊，令外企無所適從，他並警告，片面要求「網路主權」會威脅中國大陸工業現代化。

這不是柯慕賢（Michael Clauss）第一次批評中國的政策，去年10月在中共黨代會前夕，他就曾撰文批評大陸的網路安全法；11月他於德國在陸企業商業信心調查發布會上說，德國企業被要求管理層中一定要有中共黨員，有些企業可能因此考慮離開中國。

在英國金融時報中文網今天刊出的文章中，柯慕賢說，網路安全法中關於監管對象「網路運營者」和「關鍵信息基礎設施」的定義不清，籠統到幾乎涉及所有企業，企業不知該如何因應。

此外，法令規定企業的資料要在中國儲存，這是嚴重干擾公司的運作流程，且這種集中儲存方式與雲端儲存相比，資料丟失的風險更高。

對於官方宣布今年3月底前，將全部清理虛擬私人網路（VPN）在內的網路接入服務市場，只准許經批准的專線。柯慕賢質疑說：「個人通訊還能繼續受到保護嗎？有沒有充分考慮中國對外企的吸引力會受到什麼樣的影響？」

他說：「企業每月不得不花費2萬歐元購買經批准的專線，將從根本上重創外企在中國的商業模式，中小企業更是首當其衝。」

文章指，網路安全法在硬體的安全認證方面完全參照中國國內標準，這形同要以非關稅貿易壁壘將工業領域的外企擠出中國市場。

柯慕賢呼籲德中雙方就這些議題展開實質性對話，以避免兩國經濟受到影響。他認為，中國和德國合作發展「工業4.0」，前提應該是跨境企業和設備之間能快速暢通。若上述情況不改善，中國工業與國際產業鏈對接能力將面臨下滑的風險。（編輯：張淑伶/林克倫）1070316

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