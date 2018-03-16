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中央社

俄併克里米亞後首次大選 蒲亭造勢吸人氣

中央社2018/03/16 21:52
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科16日電）俄羅斯將舉行總統大選，這是克里米亞併入俄國後首次參與總統選舉。為拉抬聲勢，蒲亭親自前往造勢，除巡視興建中的克里米亞大橋，也舉辦盛大活動，希望拉到更多的選票。

由俄羅斯與克里米亞半島傾俄派民眾觀點來看，今年是克里米亞脫離烏克蘭歸屬俄羅斯的第4年，也是加入俄國後首次參加總統大選。不過4年前，克里米亞通過脫離烏克蘭公投，蒲亭無視國際制裁，與克里米亞簽署歸屬俄羅斯的條約，國際社會以「併吞」來形容。

雖然蒲亭（Vladimir Putin）當選勢在必得，但克里米亞開出的蒲亭得票數，反映當地民眾4年來對入俄的滿意度。

為吸引選票，現任總統、也是獨立參選人蒲亭近日特地到克里米亞，除了視察建造中的大橋，還參加克里米亞回歸俄國4週年音樂會。

這次俄國選舉蒲亭甚少參與活動，連蒐集連署簽名階段也未見催票。兩場親自出馬的造勢宣傳，其中一場在莫斯科致詞和唱國歌；另一場在克里米亞，顯示克里米亞在他心中的重要性。

他在賽凡堡（Sevastopol）的活動致詞說，克里米亞當年是以違法方式從俄羅斯分離出去，感謝克里米亞人民4年前做了歷史性決定，讓克里米亞再度回到祖國懷抱，歷史正義得以伸張。

蒲亭承諾，克里米亞還要發展，雖然得花很長時間，但是一定會執行。他最後不忘呼籲民眾團結，高呼「團結就有力量，我們可以克服很多困難」，現場民眾回以熱烈掌聲。

音樂會主持人趁勢說：「我們都知道18日要投誰對不對！」現場民眾則揮舞著國旗齊聲回答「對」，將氣氛帶到最高點。

克里米亞半島在2014年3月舉辦全區域性的回歸俄羅斯公投，結果以8成的投票率、97%的支持選票脫離烏克蘭加入俄羅斯。同月18日，蒲亭批准接納克里米亞共和國加入俄羅斯法案，4月11日，俄國修憲將克里米亞作為俄國聯邦主體寫入條文。

世界各國多不承認克里米亞歸屬俄國。歐盟和烏克蘭已表明，他們不會承認在克里米亞舉辦的俄羅斯總統大選。

烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）與歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（FedericaMogherini）會面時，直言要制裁負責克里米亞地區總統大選的組織者，懲罰他們在克里米亞進行非法選舉。（編輯：高照芬）1070316

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