家戶用電千度 新電價每月估漲72元

以住宅用戶來看，每月500度以下家戶，120度以下非夏月每度1.63元、121至330度每度2.1元、331至500度每度2.89元將不調整；小商家330度以下每度2.12元，331至700度每度2.91元，701度至1500度每度3.44元，也不調整。

電價費率審議會結果出爐，決議將原定平均電價2.5488元，調漲為2.6253元，漲幅為3%；500度以下住戶及1500度以下小商家不調整，估計8成以上用戶不受影響，自4月1日起實施。

（中央社記者黃雅娟台北16日電）新版平均電價每度平均2.6253元，調漲3%，台電今天並未公布用電級距。如以台電預計售電收入計算，用電大戶平均漲幅3.45%；如果家戶用電每月1000度，估約增加電費新台幣72元。

根據台電提供資料顯示，這次不調漲的500度以下住宅用戶及1500度以下商業用戶，共1129萬戶，占總用戶數8成，用電量僅13.5%。此外工業大戶用戶僅32萬戶，用電量卻占整體8成以上。

台電今天並未公布用電級距新版對應價格，台電表示，今天決定500度以下住戶及1500度以上小商家不調整，詳細各級距電價要待詳細計算以後，還要呈報到經濟部核准，新電價4月1日才能順利上路。

如以台電售電度數及平均電價計算，3%漲幅分攤至工業大戶及住宅、商家用電量較高者，平均負擔漲幅3.45%。

如果以漲幅3.45%計算，家戶用電501至700度每度將調漲為3.92元，701至1000度每度調漲為4.57元，1001度以上每度為5元；如以每月使用1000度計算，每月將增加72元。

而小商家每月用電1501度以上，若以漲幅3.45%計算，每度將增為4.85元；如果是每月使用度數2000度以上的小商家，每月可能增加支出2500元以上。（編輯：蘇志宗）1070316